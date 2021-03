In der aktuellen Der Bergdoktor-Staffel geht es in Sachen Liebe drunter und drüber! Das Leben von Martin Gruber (gespielt von Hans Sigl, 51) ist ein einziges Chaos: Inmitten der Hochzeitsplanungen mit seiner Partnerin Anne (Ines Lutz, 37) taucht plötzlich seine Ex-Freundin Franziska (Simone Hanselmann, 41) auf und beichtet, dass sie ein Kind von ihm erwartet. Was sagt eigentlich Ronja Forcher, die Martins erwachsene Tochter Lilli Gruber spielt, zu all den Turbulenzen?

"Ich persönlich als Ronja habe ziemlich viel Mitleid mit dem Doktor Martin Gruber, weil ich glaube, er befindet sich in einer sehr verzwickten Lage", verriet die gebürtige Österreicherin im Interview mit Promiflash. Dennoch könne die Schauspielerin auch das Verhalten der beiden Serien-Charaktere Anne und Franziska verstehen – denn gerade in deren Situation sei es wichtig, dass alle beteiligten Personen so glücklich wie möglich werden. "Deshalb würde ich – glaube ich – so wie meine Rolle Lilli auch zur Anne halten. Weil die Anne den Martin glücklich macht und sie sich gut ergänzen", erklärte Ronja.

Aber auch Franziskas Entscheidung, Martin von ihrer Schwangerschaft zu erzählen, sei für Ronja vollkommen verständlich. "Ich glaube, es ist auch eine unfassbar herausfordernde Situation für die Franziska", vermutete die 24-Jährige. Das Problem daran sei allerdings, dass durch den Aufenthalt in Ellmau bei Franziska auch wieder Gefühle für Martin hochkommen. "Ich kann alle drei wirklich sehr gut verstehen – und alle drei tun mir wirklich total leid", betonte Ronja.

