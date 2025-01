Rapper Samra veröffentlicht im Februar Buch über sein Leben

Samra, bürgerlich Hussein Akkouche, sorgt aktuell für Schlagzeilen. Und das mit der Ankündigung seiner ersten Autobiografie "1995 Lichterfelde", die am 25. Februar 2025 erscheinen wird. In einem emotionalen Post auf Instagram erklärte der Rapper, dass es sich dabei um das persönlichste Projekt seiner Karriere handle. Er verspricht einen tiefen Einblick in sein Leben – von seiner Kindheit als viertes von sechs Kindern einer libanesischen Familie über seinen Aufstieg in der Musikszene bis hin zu dunklen Zeiten, die von Drogen, Konflikten und Skandalen geprägt waren.

Die Biografie, die ab sofort bei Amazon vorbestellbar ist, gibt unter anderem preis, wie Samra zu seinem bekannten Künstlernamen gekommen ist. Diesen verdankt er einem Spitznamen seiner Großmutter, die ihn "Samra" nannte – ein Begriff, der so viel wie "der Dunkle" bedeutet. Auch sein Bezug zur Rapmusik wird beleuchtet: Schon früh inspirierten ihn seine älteren Brüder mit Songs von Größen wie Tupac Shakur (✝25) und Bushido (46). Ohne eine Alternative zog er in die Rapwelt, wo Erfolg und Abstürze ein turbulentes Leben schufen. Besonders ein Vorwurf, der seine Karriere fast zerstörte, wird in dem Werk behandelt, das der Musiker als Mischung aus Licht und Schatten beschreibt.

Samra, der zwischenzeitlich mit Drogenproblemen zu kämpfen hatte, entschied sich 2021, sein Leben umzukrempeln und einen cleanen, gesundheitsbewussteren Weg einzuschlagen. Seitdem engagiert er sich aktiv gegen Drogenmissbrauch und teilt offen seine Erfahrungen sowie Botschaften der Selbstfindung mit seinen Fans. In Interviews betonte er, wie seine Willenskraft nicht nur seine persönliche Gesundheit, sondern auch seine künstlerische Entwicklung nachhaltig geprägt habe. Die Verkündung seines Buches zeigt nun, wie wichtig es Samra ist, diese Achterbahnfahrt seines Lebens mit anderen zu teilen und ihnen gleichzeitig Mut zu machen, ihr eigenes Leben in die Hand zu nehmen.

Instagram / samra Samra, Rapper

Instagram / samra Samra posiert im Autotunnel in der Schweiz, Oktober 2023

