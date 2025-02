"Killing Me Softly"-Star Roberta Flack stirbt mit 88 Jahren

Mit ihren Hits "The First Time Ever I Saw Your Face" und "Killing Me Softly with His Song" feierte sie große Erfolge, nun müssen die Fans von Roberta Flack Abschied nehmen: Die Musiklegende ist im Alter von 88 Jahren verstorben. "Wir sind untröstlich, dass die glorreiche Roberta Flack heute Morgen, 24. Februar 2025, verstorben ist. Sie starb friedlich im Kreise ihrer Familie. Roberta brach Grenzen und Rekorde. Sie war auch eine stolze Pädagogin", heißt es in einem Statement ihrer Pressesprecher, das Variety vorliegt. Die Todesursache ist bisher noch nicht geklärt.

In ihrer Karriere wurde Roberta stolze viermal mit einem Grammy ausgezeichnet. Ihre größten Erfolge konnte die 88-Jährige in den 1970er-Jahren feiern. Mit dem Hit "The First Time Ever I Saw Your Face" erzielte sie 1971 den Durchbruch ihrer Musikkarriere, als Clint Eastwood (94) den bereits zwei Jahre zuvor aufgenommenen Song für seinen Spielfilm "Sadistico" auswählte. Einen weiteren Erfolg verzeichnete sie mit ihrem Cover des Songs "Killing Me Softly with His Song", der 1974 bei der Grammy-Verleihung als "Record of the Year" ausgezeichnet wurde.

Ihre Leidenschaft zur Musik hegte Roberta bereits in jungen Jahren. So studierte sie Musikpädagogik und begeisterte Besucher in zahlreichen Nachtklubs in Washington. Anschließend folgte eine erfolgreiche Musikkarriere, doch vor einigen Jahren verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand. Nachdem sie 2016 einen Schlaganfall erlitten hatte, entschied sie sich, nicht mehr aufzutreten. Im November 2022 machte sie zudem ihre Erkrankung ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) bekannt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Roberta Flack im Januar 2010

Anzeige Anzeige

Getty Images Roberta Flack im April 2008

Anzeige Anzeige

Anzeige