Céline Dion trauert um verstorbene Musikikone Roberta Flack

Am Montag verstarb Sängerin Roberta Flack im Alter von 88 Jahren im Kreis ihrer Liebsten. Viele Musiker schauten zu der "Killing Me Softly with His Song"-Interpretin auf und trauern nun um den immensen Verlust. Céline Dion (56) teilt aus diesem Anlass eine Aufnahme ihres Covers von Robertas "The First Time Ever I Saw Your Face" auf Instagram. Zu dem emotionalen Song schreibt die Kanadierin: "Schweren Herzens müssen wir uns von Roberta Flack verabschieden. Sie war eine Legende, mit einer Stimme, die gleichzeitig beruhigen und aufrütteln konnte. Ihre Musik wurde nicht nur gehört – sie wurde gefühlt."

Der Clip aus dem Jahr 1999 ist besonders bedeutend, da die Sängerin des Originals ihn nur wenige Tage vor ihrem Tod selbst im Netz postete. "Ich bin gerührt und begeistert, dieses Video der wunderbaren Céline Dion zu teilen, die 'The First Time Ever I Saw Your Face' ihren strahlenden Glanz verleiht. Danke für deine Liebe, Céline!", schwärmte Roberta in ihrem Beitrag.

Auch Stars wie Kelly Rowland (44), Jennifer Hudson (43) und Questlove trauern auf Social Media um die Stimmgewalt. Die Söhne des Beatles-Stars John Lennon (✝40) haben eine persönliche Verbindung zu der vierfachen Grammy-Preisträgerin. Sean Lennon schrieb auf X: "Roberta Flack war eine Nachbarin von Dad in New York City und eine liebe Freundin unserer Familie. Wir sind sehr traurig, von ihrem Tod zu hören. Unser tiefstes Beileid an alle, die sie geliebt haben."

Getty Images Roberta Flack im April 2008

Getty Images Sean Lennon, Sohn von John Lennon