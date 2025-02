Stefan Mross äußert sich persönlich zu verschobener Tour

Im Netz kursieren Gerüchte, dass Stefan Mross (49) seine geplante Tour komplett an den Nagel hängt. Nun meldet sich der Schlagerstar persönlich auf Instagram und klärt die Spekulationen auf. "Ab und zu muss man sich etwas ärgern, wenn man das Internet etwas durchblättert. Na ja, die Tour 2026 ist abgesagt. Was? Was lese ich denn da? Völliger Quatsch!", stellt der Sänger klar und erklärt: "Die Tour ist verschoben worden auf 2026. Die 'Sternstunden des deutschen Schlagers' präsentiert von Stefan Mross und das Konzept von unserer Sendung: 'Immer wieder sonntags'."

Laut Stefan habe der Veranstalter ihm ans Herz gelegt, dass ein größeres Zeitfenster für seine Auftritte besser sei. Trotz des verschobenen Datums ist der 49-Jährige aber bereits jetzt voller Vorfreude: "Nächstes Jahr geht's los. Ende März bis Mitte April. Wunderbare, tolle Konzerte mit viel Spaß und toller Musik. Also – nicht abgesagt, sondern verschoben auf 2026. Es wird bestimmt eine ganz, ganz tolle Tour. Liebe Grüße und servus!" Neben Stefan werden auch einige weitere Schlagermusiker mit von der Partie sein, darunter Eurovision Song Contest-Gewinnerin Nicole (60) oder DSDS-Bekanntheit Joey Heindle (31).

Wie Bild kürzlich berichtete, soll ein schleppender Ticketverkauf die Ursache für die Verschiebung von Stefans Tour sein. Aus dem gleichen Grund musste Stefan bereits 2023 seine "Immer wieder Schlager"-Tournee verzögern, die er mit seiner Ex Anna-Carina Woitschack (32) geplant hatte. "Aufgrund zögerlicher Ticketverkäufe in einigen Orten und der auch momentan wirtschaftlichen Lage müssen sechs Termine in das Jahr 2024 verlegt werden", hieß es damals in einem Facebook-Statement.

Instagram / stefan.mross Stefan Mross, Schlagersänger

Getty Images Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross, September 2017

