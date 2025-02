Kaum Tickets verkauft: Stefan Mross verschiebt seine Tour

Stefan Mross (49) muss seine für März geplante Tournee verschieben. Eigentlich wollte der Musiker und Moderator das 30-jährige Bestehen der ARD-Show "Immer wieder sonntags" sowie sein persönliches 20-jähriges Jubiläum als Moderator der Sendung mit einer großen Live-Tournee feiern. Doch der Vorverkauf brachte Ernüchterung: Der Sänger blieb bisher auf dem Großteil der verfügbaren Tickets sitzen, weshalb die Tour nun erst im nächsten Jahr stattfinden soll. Wie der Veranstalter gegenüber Bild berichtet, habe der Ticketverkauf "weder den Ansprüchen der Künstler noch denen des Veranstalters" entsprochen.

Bei der Planung seiner Tour hatte sich Stefan eigentlich mächtig ins Zeug gelegt und sogar zahlreiche prominente Gastsänger organisiert. Unter anderem sollten die Schlagersängerin Claudia Jung (60), DSDS-Star Joey Heindle (31) und Eurovision Song Contest-Gewinnerin Nicole (60) mit dem 49-Jährigen zusammen performen. Seinen Co-Stars hat Stefan laut Bild-Informationen bereits abgesagt. Auch Michael Horn war als Spezialgast auf Stefans Tour geplant. "Natürlich finde ich es schade, dass die Tournee verschoben wird. Aber bevor ich vor halb leeren Hallen singe, trete ich lieber woanders auf. Ich werde deshalb nicht verhungern", erklärt der "Tränen lügen nicht"-Interpret im Gespräch mit der Boulevardzeitung nüchtern.

Bereits in der Vergangenheit hatte Stefan mit schwachen Ticketverkäufen zu kämpfen. Auch seine "Immer wieder Schlager"-Tour im Jahr 2023 musste aus denselben Gründen teilweise verschoben werden. Diese Tournee hatte er damals noch gemeinsam mit seiner Ex-Partnerin Anna-Carina Woitschack (32) geplant. Damals verkündete der Trompeter auf Facebook die schlechten Nachrichten: "Aufgrund zögerlicher Ticketverkäufe in einigen Orten und der auch momentan wirtschaftlichen Lage müssen sechs Termine in das Jahr 2024 verlegt werden."

Instagram / stefan.mross Stefan Mross, Moderator

Getty Images Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack

