Stefan Mross kümmert sich rührend um seine demente Mutter

Ende 2024 hatte sich Stefan Mross (49) dazu entschieden, seine Mutter Stefanie in einem Pflegeheim unterzubringen, da eine fortschreitende Demenz ihren Alltag immer mehr beeinträchtigte. Trotz ihrer gesundheitlichen Einschränkungen bleibt die Liebe zwischen Mutter und Sohn aber für beide ein unverrückbarer Ankerpunkt. So besucht Stefan seine 83-jährige Mama in ihrem aktuellen Seniorenheim in Oberbayern so oft, wie es nur geht. Der Moderator erklärt gegenüber Bild: "Die Mama ist sehr glücklich und es geht ihr dort, wo sie jetzt lebt, auch sehr gut. Sie erkennt uns und freut sich jedes Mal sehr, wenn Eva und ich sie besuchen."

Er betont im Laufe des Interviews, dass für seine Mutter die Liebe zu den Bergen schon immer bestanden habe und dass sie sich dort nun vollkommen zu Hause fühlen könne. Stefans älterer Bruder Klaus lebe zudem in ihrer Nähe. Dies sei besonders praktisch, denn so könne sich der 57-Jährige gut um sie kümmern, wenn der Musiker gerade verreist ist. Stefan schildert jedoch auch, dass die gesamte Situation für die Angehörigen eine große Herausforderung darstelle: "Ich denke, für das Umfeld ist es schwieriger als für den Demenzkranken selbst. Sie lebt in ihrer eigenen Welt, aber hat ihren Humor nicht verloren!"

Neben diesen familiären Herausforderungen musste sich Stefan auch beruflich einigen Hürden stellen. Eigentlich hatte der Sänger eine große Tournee geplant, um das 30-jährige Bestehen von "Immer wieder sonntags" sowie sein 20-jähriges Jubiläum als Moderator gebührend zu feiern. Doch der Vorverkauf entsprach nicht den Erwartungen, was zur Verschiebung der gesamten Tournee führte. Der Veranstalter berichtete gegenüber Bild, dass der Ticketverkauf "weder den Ansprüchen der Künstler noch denen des Veranstalters" gerecht geworden sei. Trotz sorgfältiger Planung und prominenter Gäste wie Claudia Jung (60), Joey Heindle (31) und Nicole (60) musste Stefan seinen Co-Stars bereits absagen.

Anzeige Anzeige

Instagram / stefan.mross Stefan Mross, Moderator

Anzeige Anzeige

ActionPress / Hofer, Günter Stefan Mross bei "Immer wieder sonntags", September 2024

Anzeige Anzeige