Wow! So schön strahlten die Promis beim SemperOpernball

Dresden lädt endlich wieder zum Tanzen ein! Vier Jahre ist es her, dass sich zahlreiche Stars und Sternchen für den SemperOpernball ordentlich in Schale geworfen haben. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte das Spektakel am Dresdner Theaterplatz nicht stattfinden. Umso schöner ist es nun aber, dass der Ballsaal wieder seine Pforten öffnet und zum Tanz bittet. Hier sind die schönsten Roben des diesjährigen SemperOpernballs!

Allen voran begeisterte Stephanie Stumph (39) am Freitagabend in einem rosafarbenen Kleid mit ausgestelltem Reifrock und Zierblumen – damit hätte sie einst mit Sicherheit auch jede Prinzessin in den Schatten gestellt! Das spektakuläre Outfit ist aber kein Zufall, immerhin führte sie gemeinsam mit Tom Wlaschiha (50) durch den Abend. Nicht weniger märchenhaft erschien aber auch Model Annika Gassner und zeigte sich in einer roten glitzernden Robe. Schauspielerin Melanie Marschke (54) warf sich dagegen in einen blauen Cinderella-Traum. Ebenso schön strahlte Inka Bause (55) in einem neongrünen, eng anliegenden Kleid mit Fledermausärmeln. Für die Moderatorin war es sogar der erste SemperOpernball, wie sie Bild verriet.

Die Männer zeigten sich zwar weniger spektakulär, aber nicht weniger elegant. Giovanni Zarrella (45) erschien in einem vollständig schwarzen Smoking und posierte unter anderem gemeinsam mit Michael Patrick Kelly (46), der immerhin mit einem roten Oberteil noch für etwas Farbe sorgte. Außerdem zu Gast war Ross Antony (49), der sein ebenfalls schwarzes Outfit mit glitzernden Elementen aufpeppte.

Frederic Kern / Future Image Stephanie Stumph und Tom Wlaschiha beim SemperOpernball 2024

Frederic Kern / Future Image Ross Antony und Annika Gassner beim 16. SemperOpernball 2024

Frederic Kern / Future Image Giovanni Zarrella und Michael Patrick Kelly

Frederic Kern / Future Image Inka Bause, Moderatorin

