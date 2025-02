Wegen Nathalies Ausbruch: Frank Ottos Flirt ist beendet

Bereits seit Dezember wird Frank Otto (67) eine Affäre mit der Schönheitskönigin Celina Weil nachgesagt. Parallel soll der Unternehmer eine offene Beziehung mit seiner Verlobten Nathalie Volk (28) führen. Dass Frank nach wie vor mit der ehemaligen Germany's Next Topmodel-Kandidatin liiert ist, will Celina angeblich nicht gewusst haben. Jetzt zieht sie einen Schlussstrich unter ihren Flirt mit dem Versandhaus-Besitzer. "Ich treffe mich nicht mehr mit Frank. Im Grunde habe ich da kein langfristiges Interesse dran, auch gerade wegen Nathalie. Da er anscheinend noch mit ihr zusammen ist, oder wie auch immer, was zwischen den beiden läuft. Ich habe kein Interesse daran, dazwischenzufunken", erklärt die Studentin gegenüber Bild.

Vor allem Nathalies heftige Reaktion auf den kurzen Flirt habe sie den Rückzug antreten lassen. Celina wolle keinen Streit und die Situation auszunutzen, sei nicht ihre Art: "Da wäre ich mir zu schade für. Sie hat sehr stark darauf reagiert, was ihre eigene Unsicherheit zeigt. Aber gut, ich habe kein Interesse, mit ihr Streit anzufangen." Tatsächlich wetterte Nathalie bei Instagram heftig gegen das Model, nachdem die ersten Bilder von Frank und Celina bei einem Box-Event aufgetaucht waren. In ihrer Story schimpfte sie: "Ich persönlich würde mich niemals absichtlich neben einen vergebenen Mann stellen." Gleichzeitig betonte sie aber, dass ihr Partner lediglich die Aufmerksamkeit genieße – ohne Hintergedanken.

Celina beteuerte derweil, nicht gewusst zu haben, dass Frank und Nathalie noch ein Paar sind. Immerhin umgeben die beiden immer wieder Krisengerüchte und sie führen eine Fernbeziehung zwischen Hamburg und Australien. Eigentlich hört sich das alles nach einem typischen Missverständnis an, wäre da nicht die angeblich "tolerante Beziehung", die das Model und der Geschäftsmann führen sollen. "Er darf mit anderen Frauen ausgehen und da darf auch mehr laufen. Das ist für Frank und Nathalie hinter den Kulissen völlig okay", behauptete ein Freund des Glamour-Paares gegenüber Bild. Hinzu kommt ein Insider, der zu wissen glaubte, dass das Verhältnis von Frank und Celina ernster werde. Das dürfte jetzt wohl kein Thema mehr sein.

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk, Model

ActionPress Frank Otto und Nathalie Volk im Juni 2022

