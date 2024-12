Nathalie Volk getrennt? Frank Otto mit neuer Frau gesichtet

Schon mehrfach wurde spekuliert, ob die Ex-GNTM-Kandidatin Nathalie Volk (27) und ihr 40 Jahre älterer Freund Frank Otto (67) getrennt sein sollen. Bild berichtete, dass es laut dem engsten Bekanntenkreis des Multimillionärs schon längst zwischen den beiden vorbei sein soll. Bestätigt hat dies aber noch keiner von den beiden – ganz im Gegenteil: Frank Otto lässt durch sein Management ausrichten, die beiden seien weiterhin zusammen. Die Gerüchteküche wird nun aber durch das Verhalten von ihm selbst wieder zum Kochen gebracht: Er wurde mit einer mysteriösen Frau erwischt.

Der Unternehmer besuchte vor wenigen Tagen ein Box-Event in Hamburg. Dort sah man ihn Hand in Hand mit einer Frau – doch diese war nicht Nathalie. Sie könne laut der Beschreibung des Magazins aber ein ebenfalls sehr junges Double des Models gewesen sein. Nachdem beide zu den meisten öffentlichen Events alleine erschienen waren, folgten wilde Spekulationen über die Beziehung der zwei. Dem Paar wurde sogar unterstellt, es sei in einer Fake-Beziehung.

Mit circa 2.000 Euro pro Monat soll er Nathalie weiterhin unterstützen. Die 27-Jährige ist momentan in Australien für ein Medizinstudium. Die Fernbeziehung sei übrigens auch Franks Erklärung dafür, dass er sich immer wieder mit anderen Frauen blicken ließ. In einem Interview mit dem Boulevardblatt betonte er: "Ich führe eine Fernbeziehung. Das ist alles nicht so einfach und ich bin kein Kind von Traurigkeit." Für ihn sei es kompliziert, aber er könne sich anderweitig beschäftigen. "Es ist gut. Keine Krise", betonte Frank noch vor einigen Monaten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Frank Otto und Nathalie Volk im Oktober 2017

Anzeige Anzeige

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk und Frank Otto im Januar 2023

Anzeige Anzeige