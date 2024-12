Offene Beziehung? So läuft es bei Frank Otto und Nathalie

Frank Otto (67) zeigte sich bei einem Boxkampf mit einer Dame, die nicht seine Verlobte Nathalie Volk (27) ist. Seitdem machen Gerüchte einer Krise die Runde. Doch ein Bekannter des Paares verrät nun gegenüber Bild: "Er darf mit anderen Frauen ausgehen und da darf auch mehr laufen. Das ist für Frank und Nathalie hinter den Kulissen völlig okay. Sie führen eine tolerante Beziehung." Allerdings gefalle es der ehemaligen Germany's Next Topmodel-Kandidatin nicht, dass daraus so ein großes Thema wurde. "Berichte darüber, dass Frank mit einer anderen Frau unterwegs war, mag Nathalie aber trotzdem nicht", behauptet der Insider.

Der Erbe des Versandunternehmens Otto machte gegenüber dem Blatt schon vor über einem Monat eine ähnliche Andeutung. Seine Nathalie, die inzwischen den Künstlernamen Miranda DiGrande angenommen hat, studiert und lebt in Australien. Aus diesem Grund erklärte er: "Ich führe eine Fernbeziehung. Das ist alles nicht so einfach. Und: Ich bin kein Kind von Traurigkeit."

Während der Multimillionär den Gerüchten offenbar entspannt gegenübersteht, zeigte sich die 27-Jährige nach Franks Auftritt bei dem Boxkampf weniger gleichgültig. "Jeder Mensch, einschließlich Frank, genießt Aufmerksamkeit. [...] Ich persönlich würde mich aber niemals absichtlich neben einen vergebenen Mann stellen", beschwerte sich die Beauty über Celina Weil, die ihrem Partner an dem Abend Gesellschaft leistete. Die amtierende Miss Germany scheint mit den Gerüchten kein Problem zu haben. In ihrer Story teilte sie zuletzt einen Zeitungsartikel über ihren Abend mit dem 67-Jährigen.

Christian Augustin/ Getty Images Frank Otto

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk, Model

