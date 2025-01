Frank Ottos angebliche Affäre wusste nichts von Nathalie

Stecken Frank Otto (67) und Nathalie Volk (28) mitten im Liebesdrama? Im Dezember wurde der Unternehmer mit einer anderen Frau bei einem Event gesehen – an seiner Hand war nicht die GNTM-Bekanntheit, sondern Miss Deutschland 2024: Celina Weil. Wie Celina nun gegenüber RTL preisgab, wusste sie zu diesem Zeitpunkt nichts von Franks Freundin. "Wie ich dann auch später herausgefunden habe, ist Frank ja noch vergeben und das ist natürlich nicht mein Interesse, da irgendwie reinzupfuschen", stellte die 23-Jährige klar und betonte, es sei ohnehin kein Wiedersehen geplant gewesen.

An ihrem gemeinsamen Abend mit Frank findet Celina dennoch nichts Falsches: "Ich habe ja nichts getan, was nicht richtig war", war sich das Model sicher. Die beiden haben sich lediglich einen schönen Abend gemacht. Trotz all des Dramas fand Celina wohlmeinende Worte für den 67-Jährigen. "Er ist ein sehr angenehmer Mensch, sehr inspirierend, sehr intellektuell", schilderte sie.

Nathalie hingegen findet den Flirt ihres langjährigen Partners gar nicht so lustig. Immerhin führen die beiden schon seit 2015 eine On-off-Beziehung. Nachdem Bilder von Frank und Celina aufgetaucht waren, machte die 28-Jährige im Netz ihrem Ärger Luft. "Miss Presswurst genießt ihren ersten Tag im Rampenlicht, den sie dank mir bekommen hat. Ich gönne es dir von Herzen", stichelte sie in ihrer Instagram-Story.

ActionPress Frank Otto im Dezember 2018 in Hamburg

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk, Model

