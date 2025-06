Nathalie Volk verwirrt mit ihrem künstlichen Look in Mailand

Nathalie Volk (28), auch bekannt als Miranda DiGrande, sorgt derzeit mit neuen Schnappschüssen aus Mailand für Aufsehen. Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin posiert auf Instagram im auffälligen roten Outfit vor dem berühmten Mailänder Dom und hinterlässt bei ihren Fans Fragezeichen. Der Grund dafür: Ihr Gesicht wirkt stark verändert, was offenbar auf die Nutzung mehrerer Filter oder Bearbeitungs-Apps zurückzuführen ist. Vermutlich, um Kritik zu vermeiden, hat Nathalie die Kommentarfunktion auf ihrem Profil deaktiviert. Dennoch konnte das Bild viele Fans begeistern, denn mehr als 20.000 Likes sprechen für sich.

Das Foto wirft jedoch noch andere Fragen auf: Warum ist der sonst gut besuchte Domplatz hinter Nathalie völlig menschenleer? Zwar ist die Perspektive authentisch, doch bleibt unklar, wie ein solches Bild ohne Menschen zustande kommen konnte. In weiteren Fotos zeigt sich Nathalie etwas natürlicher. Mal posiert sie mit einem überdimensionalen Dackel aus Kunststoff, mal im Pünktchenkleid vor einer Luxus-Boutique. Ihre Bildunterschrift auf Italienisch lautet "E’sempre bello" – "Es ist immer schön". Warum das Model sich derzeit in Mailand aufhält, hat sie bislang nicht verraten, ebenso wenig zu ihren aktuellen Projekten.

Vor rund sechs Monaten sorgte bereits das Liebesleben von Nathalie und Frank Otto (67) für Schlagzeilen. Frank war bei einem Boxkampf in Begleitung einer anderen Frau gesehen worden, was prompt Spekulationen über eine mögliche Beziehungskrise auslöste. Ein Freund des Paares stellte damals jedoch gegenüber Bild klar: "Er darf mit anderen Frauen ausgehen und da darf auch mehr laufen. Das ist für Frank und Nathalie hinter den Kulissen völlig okay. Sie führen eine tolerante Beziehung." Trotzdem war die Beauty laut dem Insider nicht begeistert darüber, dass die Öffentlichkeit täglich über Franks Begleitung diskutierte.

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk, Juni 2025

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk, Juni 2025

Getty Images Frank Otto und Nathalie Volk im Oktober 2016