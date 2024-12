Nathalie Volk schießt scharf gegen die vielen Krisengerüchte

Vor wenigen Tagen wurde Frank Otto (67) vertraut mit einer jungen Brünetten auf einem Box-Event in Hamburg gesichtet. Da es sich dabei ganz offensichtlich nicht um seine Langzeitpartnerin Nathalie Volk (27) handelte, brachten diese Bilder die Gerüchteküche ordentlich zum Brodeln. In ihrer Instagram-Story reagiert das Model nun auf die Frage, wie sie damit umgehe, wenn andere Frauen ihrem Mann zu nahe kommen. "Jeder Mensch, einschließlich Frank, genießt Aufmerksamkeit", nimmt sie ihren Partner in Schutz, schießt aber gegen seine Begleitung: "Ich persönlich würde mich niemals absichtlich neben einen vergebenen Mann stellen." In einer weiteren Story macht sie deutlich: Sie ist immer noch in einer Beziehung. "Nächstes Jahr sind es zehn Jahre – und ich könnte nicht glücklicher sein", stellt sie klar.

Damit ist Nathalie aber noch nicht alles losgeworden, was sie zu sagen hat. Sie fügt hinzu: "Erst recht nicht, wenn ich selbst in einer Beziehung bin – so etwas gehört sich für eine respektvolle Frau nicht." Es wirkt ganz so, als sei die Frau an der Seite ihres Partners für Nathalie keine Unbekannte. Auch RTL will bestens darüber informiert sein, welche Dame sich an dem besagten Abend an der Seite des 67-Jährigen gezeigt hat. Laut dem Sender handelt es sich dabei um Celina Weil, die 23-jährige amtierende Miss Germany 2024.

Es ist nicht das erste Mal, dass der 27-Jährigen und ihrem Partner Beziehungskrisen unterstellt werden. Beide erschienen oft getrennt voneinander auf Events. Nathalie lebt zurzeit sogar in Australien, wo sie Medizin studiert. Die Entfernung sei laut Frank auch der Grund dafür, dass er ab und zu mit anderen Frauen unterwegs sei. "Ich führe eine Fernbeziehung. Das ist alles nicht so einfach und ich bin kein Kind von Traurigkeit", gestand er ganz offen in einem Gespräch mit Bild.

Instagram / mirandadigrande Frank Otto und Nathalie Volk

Getty Images Frank Otto und Nathalie Volk im Oktober 2016

