Frank Otto und Nathalie Volk hadern mit ihrer Fernbeziehung

Zwischen der einstigen GNTM-Teilnehmerin Nathalie Volk (27) und Frank Otto (67) herrscht seit Jahren eine Art On-off-Beziehung. In den vergangenen Monaten kam der Unternehmer jedoch immer häufiger in Begleitung hübscher Blondinen zu Events. So zeigte er sich unter anderem mit Schauspielerin Sandra Quadflieg zuletzt in Hamburg. Gegenüber Bild erklärt er kürzlich, dass Nathalie für ihr Medizinstudium in Australien sei und er deshalb andere Damen ausführt. Die Liebe auf Distanz sei derzeit eine Herausforderung: "Ich führe eine Fernbeziehung. Das ist alles nicht so einfach. Und: Ich bin kein Kind von Traurigkeit."

Noch vor einigen Monaten betonte der Multi-Millionär im Gespräch mit Bild, dass die Entfernung absolut kein Problem für seine Partnerschaft zu Nathalie darstelle: "Es ist gut. Keine Krise." Auch wenn sich ihre Beziehung allem Anschein nach heute wesentlich unverfänglicher gestaltet als noch zu Beginn der räumlichen Trennung, scheint es der Liebe der Turteltauben keinen Abbruch zu tun. So ergänzt der Geschäftsmann zuletzt in dem Interview: "Wir gehören einfach zusammen, auch wenn man das nicht immer sieht."

Die turbulente Liebe von Frank und Nathalie gleicht einer Achterbahnfahrt: Nach ihrem Kennenlernen im Jahr 2015 schwebten beide auf Wolke sieben, sodass sie im März 2018 ihre Verlobung bekannt machten. Allerdings verliebte sich die 27-Jährige nur zwei Jahre später in den Hells-Angels-Rocker Timur. Diese Romanze war jedoch nicht von Dauer, sodass sie seit 2021 wieder getrennte Wege gehen – wodurch die Beziehung von Frank und Nathalie eine neue Chance bekam.

Anzeige Anzeige

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk und Frank Otto im Januar 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / mirandadigrande Frank Otto und Nathalie Volk

Anzeige Anzeige