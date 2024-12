"Presswurst": Nathalie Volk schießt gegen Frank Ottos Flirt

Nathalie Volk (27) und Frank Otto (67) führen eine "tolerante" Beziehung, in der er hin und wieder mit anderen Frauen ausgehen darf. Das macht der Unternehmer auch, wie sich zuletzt bei einem Box-Event in Hamburg zeigte, wo er sich mit einer anderen Brünette präsentierte. Das sorgte für ziemlich viel Aufmerksamkeit – was Franks Partnerin wiederum gar nicht zu gefallen schien. "Miss Presswurst genießt ihren ersten Tag im Rampenlicht, den sie dank mir bekommen hat. Ich gönne es dir von Herzen", schoss Nathalie gegen den Flirt ihres Partners in ihrer Instagram-Story.

Schon vor wenigen Tagen machte die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin auf Social Media deutlich, dass sie kein Fan von Franks Begleitung ist. "Ich persönlich würde mich niemals absichtlich neben einen vergebenen Mann stellen", schrieb sie in ihrer Story auf Instagram und betonte weiter: "Erst recht nicht, wenn ich selbst in einer Beziehung bin – so etwas gehört sich für eine respektvolle Frau nicht." Wie ein Bekannter von Frank und Nathalie zuletzt gegenüber Bild erklärte, gefalle es der Beauty einfach nicht, dass aus dem Flirt nun so ein großes Thema gemacht worden sei.

Das Date mit der anderen Dame brachte die Gerüchteküche um eine Trennung des Paares zum Brodeln – doch Nathalie und Frank führen wohl nach wie vor eine glückliche Beziehung. Im kommenden Jahr sind die beiden TV-Bekanntheiten bereits seit zehn Jahren zusammen. Aktuell führen sie allerdings eine Fernbeziehung, da die 27-Jährige während ihres Medizinstudiums in Australien lebt. Das sei auch der Grund dafür, dass sich der Hamburger gelegentlich mit anderen Frauen treffe. "Das ist alles nicht so einfach", erklärte Frank gegenüber Bild und fügte hinzu: "Ich bin kein Kind von Traurigkeit."

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk, Influencerin

Getty Images Frank Otto und Nathalie Volk im Oktober 2017

