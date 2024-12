Frank Ottos Flirt packt über ihr angebliches Verhältnis aus

Die Schlagzeilen um Frank Otto (67) und seine Partnerin Nathalie Volk (27) reißen nicht ab. Vor wenigen Tagen wurde der Unternehmer vertraut mit einer Dame gesehen, die nicht die ehemalige GNTM-Kandidatin ist. Daraufhin entfachten erneut Krisengerüchte. Nun spricht Celina W., die mit Frank unterwegs war, im Bild-Interview über ihr Verhältnis: "Wir haben uns erst am Montag kennengelernt, kennen uns also noch nicht so lange und so gut. Deshalb kann ich noch nicht so viel dazu sagen. Ich mag ihn! Wir verstehen uns gut, haben uns toll unterhalten und hatten eine schöne Zeit."

Eine gemeinsame Zukunft mit Frank könne sich die Miss Deutschland durchaus vorstellen. "Das muss sich mit der Zeit ergeben. Wir haben natürlich einen großen Altersunterschied, das ist auch für mich etwas Neues, Ungewöhnliches. Man weiß nie, was daraus wird", erklärt sie in dem Interview und stellt klar: "Momentan sind wir gute Freunde."

Doch da gibt es noch Nathalie, die nicht gerade begeistert von der Annäherung war und via Instagram zum Gegenschlag ausholte. Doch Celina ließ das nicht unkommentiert: "Die Kommentare wurden mir zugeschickt, ich folge ihr nicht auf Instagram, kenne sie ja kaum. Was soll man dazu sagen… Am Ende ist Frank ja verantwortlich für seine Beziehung, nicht ich", wehrte sich Celina und fügte hinzu: "Ich wusste auch nichts über den Beziehungsstatus, darüber wurde mir auch nichts gesagt an dem Abend."

Anzeige Anzeige

ActionPress Frank Otto, Unternehmer

Anzeige Anzeige

Instagram / mirandadigrande Frank Otto und Nathalie Volk

Anzeige Anzeige