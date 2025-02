Gelandet: So leben Nader und Louisa Jindaoui in Los Angeles

Nader (28) und Louisa Jindaoui (25) sind in den USA gelandet, wo der Sportler einen Job als Fußballspieler angenommen hat. In einem YouTube-Video dokumentiert der Influencer nun die ersten Tage der Familie in Los Angeles. "Wir sind jetzt zwei Wochen in einem Hotel und dann werden wir in eine Wohnung ziehen", erzählt die zweifache Mama ihren Fans. Vor ihrer Reise hatten die Auswanderer bereits eine virtuelle Besichtigung ihrer zukünftigen Bleibe, die ihnen schon viel Vorfreude bereitete. Erst einmal habe die Familie allerdings nur ein Visum für etwa ein Jahr erhalten – wie es danach weitergeht, wird von Naders sportlicher Performance abhängen.

In dem Video auf Social Media zeigen Nader und Louisa auch das Gelände der Los Angeles Galaxy, des neuen Vereins und Arbeitgebers des Kickers. "Der Verein ist einfach viel größer und die Bedingungen sind sehr, sehr krass", schwärmt der ehemalige Hertha-Spieler und fügt hinzu: "Das ist wirklich der größte Verein Amerikas. Was in Deutschland Bayern München ist, oder in Spanien Real Madrid, ist in Amerika LA Galaxy."

Eine Sache, die Nader in seinem Video unerwähnt lässt, ist, dass er nicht in der Erstligamannschaft des Vereins angestellt ist, sondern beim Ventura County FC – einem Reserveteam von LA Galaxy. Nach einigen Berichten gab der YouTuber dies vor wenigen Tagen höchstpersönlich im Netz zu. Allerdings ist die Position des Underdogs für den 28-Jährigen nichts Neues. Schon bei Hertha BSC Berlin startete der Athlet in der Regionalliga und arbeitete sich über die Jahre hinweg hoch, sodass er am Ende sogar in der ersten Mannschaft zum Einsatz kam.

Instagram / naderjindaoui Nader und Louisa Jindaoui im Oktober 2024

Instagram / naderjindaoui Nader Jindaoui bei LA Galaxy, Februar 2024

