USA-Traum ade: Wie geht es jetzt für Nader Jindaoui weiter?

Der USA-Traum des Social-Media-Stars und Fußballspielers Nader Jindaoui (28) hat ein abruptes Ende gefunden. Seine Frau Louisa (25), die den Umzug in die Vereinigten Staaten anfangs unterstützt hatte, litt stark unter Heimweh. Tränenreich entschuldigte sie sich dafür bei ihren Followern sowie bei Nader selbst. Um seine Ehe und Familie nicht zu belasten, entschied sich der 28-Jährige, seinen Vertrag mit LA Galaxy aufzulösen. Das Paar kehrte schließlich nach Deutschland zurück und lebt derzeit in einem Hotel in Berlin. Doch wie geht es jetzt für den Kicker weiter? Der Plan: Ein neuer Start in einer Umgebung, in der sich beide zu Hause fühlen können.

Auf Instagram gab Nader Einblicke in seine Überlegungen und machte klar, dass er seine sportliche Zukunft von den Wünschen seiner Frau abhängig machen wird. "Louisa soll sagen, was sie sich vorstellen kann", erklärte er. Zahlreiche Vereine hätten bereits Interesse gezeigt, aber eines sei sicher: Amerika sei keine Option mehr. In den nächsten Tagen wolle er gemeinsam mit Louisa eine Entscheidung treffen, ob sie in Berlin bleiben oder doch woanders ein neues Kapitel beginnen. Eine Rückkehr zu Hertha BSC schloss er jedoch aus.

Die Beziehung zwischen Nader und Louisa scheint für beide das Wichtigste zu sein, wie schon ihre Entscheidung zeigt, den USA-Traum für ein harmonisches Familienleben aufzugeben. Dass Louisa mit ihrem Heimweh offen umging und Nader diesen Schritt für sie machte, ließ viele Fans des Paares berührt zurück. Einige zweifelten jedoch an der Geschichte und vermuteten, dass Naders sportliche Ambitionen in den USA nicht nur wegen Louisas Heimweh ein Ende gefunden hätten. "Das ist doch nur Show. Wahrscheinlich war er in Amerika einfach nicht gut genug", lautete nur einer der kritischen Kommentare, die unter Naders YouTube-Video zu finden sind.

Instagram / naderjindaoui Nader Jindaoui bei LA Galaxy, November 2024

Instagram / naderjindaoui Nader und Louisa Jindaoui mit ihren Kindern Imani und Nidal, Mai 2024

Instagram / naderjindaoui Nader und Louisa Jindaoui, August 2024

