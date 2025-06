Nach USA: Nader Jindaoui wechselt zur U23 von TSG Hoffenheim

Der Familien-Blogger Nader Jindaoui (28) hat einen neuen Schritt in seiner Fußballkarriere getan. Der 28-Jährige, der erst vor wenigen Tagen aus den USA nach Deutschland zurückgekehrt ist, steht nun laut Bild-Informationen bei TSG Hoffenheim unter Vertrag. Allerdings wird der Rechtsaußen-Spieler nicht in der ersten Mannschaft auflaufen, sondern die U23 des Klubs verstärken, die in der 3. Liga spielt. Die Entscheidung bringt ihm die Chance, sich offiziell als Profifußballer zu beweisen, nachdem ihm dies bei seinem vorherigen Verein Hertha BSC nicht vergönnt war.

In den letzten Monaten lebte Nader in den USA, wo er bei Ventura County, dem Reserveteam von LA Galaxy, spielte. Der Wechsel in die USA sollte eigentlich neue Möglichkeiten eröffnen. Doch der Traum vom Durchbruch im US-Fußball scheiterte letztlich daran, dass die Familie die Sehnsucht nach der Heimat nicht überwinden konnte. Nun hoffen Nader und Louisa (25) offenbar, dass das Leben im Kraichgau wieder mehr Stabilität in ihren Alltag bringt.

Der Entschluss, die USA zu verlassen, wurde stark von familiären Überlegungen geprägt. Vor allem Naders Ehefrau Louisa hatte unter starkem Heimweh gelitten, obwohl sie anfangs den Umzug in die USA unterstützt hatte. Um ihre Ehe und die Harmonie in der Familie zu bewahren, entschied sich der Influencer schweren Herzens zur Rückkehr nach Deutschland. Mit über zwei Millionen Followern auf Instagram bleibt der Sportler auch online ein gefragtes Gesicht, während er privat und sportlich im Kraichgau einen neuen Anfang wagt.

Instagram / naderjindaoui Nader Jindaoui bei LA Galaxy, Februar 2024

Instagram / linlouuu Louisa und Nader Jindaoui im April 2024

Instagram / naderjindaoui Louisa und Nader Jindaoui, Influencer, mit ihren Kindern