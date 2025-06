Tschüss, USA : Nader Jindaoui gibt für Louisa Traum auf

Nader (28) und Louisa Jindaoui (25) machen aktuell eine schwere Zeit durch. So erklärte die Influencerin, dass sie sich in ihrer Wahlheimat, den USA, doch nicht so wohlfühlt und sie nach Hause möchte. In einem YouTube-Video macht der Fußballstar nun deutlich, dass es ihm nichts bringt, wenn seine Familie nicht glücklich ist. Deshalb trifft er eine schwere Entscheidung. "Ich gehe jetzt zum Trainer und bitte ihn, dass der Verein meinen Vertrag auflöst", macht er deutlich. Sein Coach vom Ventura County FC zeigt Verständnis für seine Situation – Nader darf seinen Vertrag auflösen.

In einer anderen Sequenz zeigt sich Louisa beim Kofferpacken – sie weint. "Ich fühle mich so schlecht. Weil ich das Gefühl habe, wir gehen, weil ich es nicht geschafft habe", gesteht sie. Doch die vergangene Zeit sei für sie nicht einfach gewesen. Alleine mit zwei Kindern und zudem ohne Familie oder Freunde. Nader versteht das, doch auch er ist traurig, dass die Zeit in den USA so schnell endet. "Das war mit Abstand die schönste Zeit meines Lebens", erklärt Nader mit Tränen in den Augen.

Wie es für die Jindaouis weitergeht, ist noch unklar. Doch sie machen deutlich, dass sie einander haben und das das Wichtigste ist. "Wir sind unser Zuhause", betont Nader, bevor sie in das Flugzeug zurück nach Deutschland steigen. In der Heimat angekommen, kann Louisa auch endlich wieder lächeln. Sie ist seit 2013 an Naders Seite und gab vieles für ihn auf. In ihrem neuen Kapitel werden sie die Fans sicherlich auf dem Laufenden halten.

Instagram / linlouuu Nader und Louisa Jindaoui mit ihren Kindern, Februar 2025

Instagram / linlouuu Louisa Jindaoui im Juni 2025

Instagram / linlouuu Louisa und Nader Jindaoui mit ihren Kindern Imani und Nidal im April 2024