Heimweh? Fans zweifeln Nader und Louisa Jindaouis Umzug an

Louisa Jindaoui (25) und Nader Jindaoui (28) haben ihrem amerikanischen Abenteuer ein Ende gesetzt und sind gemeinsam mit ihren beiden Kindern wieder nach Berlin gezogen. In einem TikTok-Video erklärt Nader, dass er seine Zusammenarbeit mit dem Fußballverein Ventura County FC in Los Angeles beendet hat, da Louisa starkes Heimweh verspürte. Er betont, dass er seine Leidenschaft für den Fußball aufgibt, um seiner Familie den Neuanfang in der Heimat zu ermöglichen. Dieser Schritt hinterlässt bei den Fans allerdings gemischte Gefühle, und nicht alle glauben die offizielle Version der Geschichte.

In den sozialen Netzwerken äußern viele Nutzer Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Umzugsgründe des Paares. Einige spekulieren, dass der eigentliche Grund für die Rückkehr nach Berlin eine frühzeitige Vertragsauflösung durch den Verein in Los Angeles sei. "Das ist doch nur Show. Wahrscheinlich war er in Amerika einfach nicht gut genug", lautet einer der Kommentare, die unter Naders Video zu finden sind. Solche Annahmen trüben offenbar das Bild, das Louisa und Nader in der Öffentlichkeit vermitteln möchten, und sorgen für eine hitzige Diskussion unter ihren Fans.

Die Geschichte des Paares hat in den letzten Jahren immer wieder für Aufmerksamkeit gesorgt. Louisa und ihr Ehemann Nader teilen regelmäßig private Einblicke in ihr Familienleben. Gerade Louisa sprach in der Vergangenheit offen über die Herausforderungen, die das Leben in der Öffentlichkeit mit sich bringt. "Ich habe das alles unterschätzt und seit Tagen will ich einfach nur zurück nach Hause. Mit den Kindern und ohne soziales Umfeld habe ich es einfach nicht geschafft", schilderte die 25-Jährige in einem emotionalen Instagram-Video.

Instagram / naderjindaoui Louisa und Nader Jindaoui, September 2024

Instagram / linlouuu Nader und Louisa Jindaoui mit ihren Kindern, Februar 2025

Instagram / linlouuu Louisa Jindaoui im Juni 2025