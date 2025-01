Nader Jindaoui spielt in Nachwuchsmannschaft von LA Galaxy

Nader Jindaoui (28) wird seine Fußballkarriere in den USA fortführen. Im Netz kündigte der einstige Hertha-BSC-Kicker vor wenigen Tagen an, zu Los Angeles Galaxy zu wechseln. Allerdings berichtet nun t-online, dass er nicht in der ersten Mannschaft mit Marco Reus (35) zusammenspielen wird. Stattdessen hat der Stürmer einen Vertrag mit dem Reserveteam des Erstligisten unterschrieben. Der Ventura County FC, der vor zehn Jahren als LA Galaxy II gegründet wurde, spielt in der dritten Liga des US-amerikanischen Fußballs. Unter den Teammitgliedern des Klubs sind, neben eingekauften Athleten wie Nader, auch 15- bis 18-jährige Schüler der LA Galaxy Academy.

Bis zum Sommer 2024 war der Partner von Louisa Jindaoui (25) noch bei Hertha BSC aktiv, wo er auch kurzzeitige Einsätze in der Bundesliga bekam. Seitdem war der 28-Jährige auf der Suche nach einem neuen sportlichen Zuhause und machte mehrfach Andeutungen, in die USA wechseln zu wollen. In einem YouTube-Video verriet er seinen Fans schließlich Mitte Januar: "Der größte Verein aus Amerika hat sich bei uns gemeldet: LA Galaxy."

Momentan bereiten sich Nader und Louisa auf ihren Umzug nach Kalifornien vor. Allerdings wurde ihnen schnell klar, dass die Familie des Fußballers nicht mit ihm gemeinsam einreisen dürfte, da das Pärchen nicht verheiratet ist. Um das Problem zu lösen, machten die zweifachen Eltern am Freitag Nägel mit Köpfen und heirateten offiziell. In einem Clip auf TikTok berichteten sie ihren Fans von ihrem Besuch bei der Berliner Behörde: "Wir waren auf einmal in einem Raum und dann haben wir standesamtlich geheiratet. Und unsere Trauzeugen waren Nidal und Imani."

Instagram / naderjindaoui Nader Jindaoui bei LA Galaxy, November 2024

Instagram / naderjindaoui Louisa und Nader Jindaoui, September 2024

