Selbst schuld: Nader Jindaoui bekam monatelang kein Gehalt

Nader Jindaoui (28) steht aktuell beim Ventura County FC, der zweiten Mannschaft des US-Fußballklubs L.A. Galaxy, unter Vertrag. Aber die ersten sechs Monate in den USA gab es für den Kicker erst einmal kein Gehalt – und das war seine eigene Schuld. In einem YouTube-Video berichtet Nader seinen Fans von seiner Misere. Er befürchtete, der Verein zahle absichtlich nicht und konsultierte sogar einen Anwalt. Doch in Wahrheit vergaß er einfach seine Kontodaten anzugeben. Das bestätigt jetzt ein Sprecher des Klubs. Eine Überweisung des Gehalts sei schlicht nicht möglich gewesen. Mittlerweile sind alle sechs Monatsgehälter angekommen. Stolz erzählt Nader bei Instagram: "Ich habe hier zum ersten Mal einen Check in der Hand, den ich gleich in der Bank einlöse. Ich wurde die ersten sechs Monate nicht bezahlt und bekomme jetzt alles auf einmal."

Auch wenn Nader sicherlich nur einen Teil seiner persönlichen Einnahmen durch den Fußball bezieht – mittlerweile ist er erfolgreicher Influencer – ist der Job in Los Angeles für ihn wichtig. Den Fußball aufzugeben, war wohl nie eine Option. Sein Debüt auf dem Spielfeld gab der 28-Jährige bereits Ende Februar. "Ich habe lange nicht gespielt, mit dem Verein ist abgesprochen, dass ich erst mal reinkomme. [...] Über das Leben in L.A. muss man eigentlich nichts sagen – es ist einfach ein Traumleben", schwärmte er gegenüber Bild. Zuvor kickte Nader für Hertha BSC in Berlin, bekam aber nach der Saison 2023/24 kein neues Vertragsangebot und war somit vereinslos.

Auch Naders Frau Louisa (25) und die beiden gemeinsamen Kindern begleiteten ihn nach Los Angeles. Im Februar kamen die beiden in der Glitzermetropole an und ließen ihre Fans direkt daran teilhaben. Mit dem Umzug in ein fremdes Land änderte sich das Leben der Netzstars schlagartig. "Wir sind jetzt zwei Wochen in einem Hotel und dann werden wir in eine Wohnung ziehen", erzählte Louisa in einem Vlog. Auf ihre neuen vier Wände freute die Familie sich sehr, denn eine virtuelle Besichtigung vorab steigerte die Vorfreude. Ob ihr Visum nach einem Jahr verlängert wird, hänge nun von Naders Performance auf dem Fußballplatz ab.

Getty Images Nader Jindaoui im Dezember 2023

Instagram / linlouuu Louisa und Nader Jindaoui mit ihren Kindern Imani und Nidal im April 2024

