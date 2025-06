Nächster Streit: Lisa Akkaya schießt gegen Temptation-Girls

Ein neuer Social-Media-Zoff erhitzt die Reality-TV-Gemüter! Patrick, bekannt aus der diesjährigen Temptation Island-Staffel, verteidigt seine Freundin Natalie, die durch ihr Verhalten während der Show für Schlagzeilen sorgte. Obwohl das Paar aus Marbella den TV-Beziehungstest bestand, führten vor allem Natalies Flirts mit Verführern zu hitzigen Diskussionen. Lisa (24) Akkaya, ehemalige Kandidatin der Show, meldete sich nun auf Instagram zu Wort und teilte kräftig gegen Natalie und andere Teilnehmerinnen aus: "Bin dieses Jahr so schockiert von den Frauen und das ist ja echt selten mal, dass die Frauen diejenigen bei Temptation Island sind, die so cringe reinscheißen."

Lisas Kritik blieb von Patrick nicht unkommentiert. In seiner eigenen Instagram-Story verteidigte er Natalie und konterte scharf: "Cringe reinzuscheißen fängt schon dabei an, schwanger in ein Format zu gehen." Mit dieser Aussage spielte er auf Lisas vergangene Teilnahme bei "Temptation Island" an, bei der sie bereits schwanger gewesen war. Lisas Schwangerschaft sorgte im vergangenen Jahr für viel Aufsehen. Noch vor Ausstrahlung des Beziehungsexperiments nahm RTL das Ende vorweg: Der Sender verkündete damals vorab, dass Lisa und ihr Partner Furkan Akkaya (24) "Temptation Island" bestanden haben, ein Kind erwarten und sogar geheiratet haben.

Es ist nicht das erste Mal, dass eine ehemalige "Temptation Island"-Kandidatin mit dem diesjährigen Cast aneinandergerät. Auch Ex-Teilnehmerin Rebecca Ries legte sich bereits mit den Temptation-Girls an. "Ich bin so schockiert von Temptation und angewidert, wie die Frauen sich benehmen. So billig sind die unterwegs. Das ist purer Fremdscham", übte sie in ihrer Instagram-Story scharfe Kritik. Doch auch ihr Kommentar sollte Konsequenzen haben. "Wenigstens habe ich nach der Show kein Kind mit [meinem Verführer] bekommen", konterte Natalie und bezog sich auf Rebeccas Beziehung mit ihrem damaligen TV-Verführer und heutigem Vater ihres Kindes Göktug Göker.

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / patzaubertrick Patrick, "Temptation Island"-Kandidat

Anzeige Anzeige

Instagram / bornblondie Natalie, "Temptation Island"-Kandidatin