Daisy Lowe und Jordan Saul haben sich das Jawort gegeben

Daisy Lowe kann sich nun als glückliche Ehefrau betiteln: Das Model hat ihren Partner Jordan Saul geheiratet! Seit fünf Jahren gehen sie und der Unternehmer gemeinsam durchs Leben und nun haben sie sich laut Daily Mail im Kreise ihrer Liebsten während einer romantischen Zeremonie das Jawort gegeben. Nach der Trauung begab sich das Paar in das italienische Restaurant Brutto in East London, wo sie den Anlass bei Kerzenschein mit Pasta und Tiramisu feierten. Auf Bildern, die Daisys Halbschwester auf Social Media teilte, zeigte sich die Braut in einem Off-Shoulder-Hochzeitskleid mit einem breiten Lächeln im Gesicht.

Zu den Gästen an diesem besonderen Tag zählten Daisys (36) Mutter Pearl Lowe, ihr Stiefvater Danny Goffey sowie ihre Halbgeschwister Betty, Alfie und Frankie. Auch Jordans Familie war bei der Zeremonie anwesend. Auffällig jedoch war die Abwesenheit von Daisys leiblichem Vater, Gavin Rossdale (59), dem Sänger der Band Bush. Trotz früherer Differenzen stehen die zwei mittlerweile aber angeblich in gutem Kontakt zueinander – bei der noch bevorstehenden großen Hochzeitsfeier im Sommer in Somerset soll der Musiker aber eingeplant sein.

Diese geplante Party soll eine glanzvolle Ergänzung zur schlichten Londoner Trauung werden. Ihre Mutter Pearl, die für ihren guten Geschmack bekannt ist, unterstützt sie dabei, während Jordan den logistischen Teil übernimmt und Tochter Ivy soll das Blumenmädchen werden. Seit Daisy und Jordans Romanze, die 2020 während eines Spaziergangs mit ihren Hunden begann, lebt das Paar nun zurückgezogen in Somerset und plant den Bau eines umweltfreundlichen Traumhauses. "Wir haben alles rückwärts gemacht – erst ein Baby, dann die Hochzeit – aber das war immer mein Traum", schwärmte Daisy und hob hervor, wie bedeutsam es für sie sei, ihrer Tochter ein sicheres Umfeld zu schaffen.

Instagram / daisylowe Daisy Lowe und Jordan, Mai 2025

Instagram / bettyl0we Daisy Lowe, Model

Instagram / daisylowe Daisy Lowe mit ihrer Tochter Ivy, 2024

