Ex-"Prince Charming"-Mann erhebt Vorwürfe gegen Marc Eggers

Benedetto Paterno, bekannt aus der Datingshow Prince Charming, hat schwere Vorwürfe gegen Marc Eggers (38) erhoben. In einer Reihe von Instagram-Storys enthüllt Benedetto, dass der Influencer seinen Partner Bill Kaulitz (35) mit ihm betrog, noch bevor die Beziehung zwischen Marc und dem Tokio Hotel-Frontmann offiziell gemacht wurde. Marc soll dem Kuppel-Show-Teilnehmer außerdem erzählt haben, die Beziehung zwischen ihm und Bill sei Teil einer PR-Strategie rund um die Netflix-Serie "Kaulitz und Kaulitz".

Doch damit nicht genug: Benedetto schildert weiter, Marc habe ihm zugesichert, sich von Bill trennen zu wollen, um die Liebe zu Benedetto weiter ausbauen zu können. Als dies ausblieb, seien dem Model kompromittierende Chat-Nachrichten und Fotos zugespielt worden, die darauf hindeuteten, dass Marc parallel Kontakte zu mehreren Männern und Frauen gepflegt haben soll. "Wir wurden alle verarscht", fasst Benedetto enttäuscht zusammen. Auch Hinweise aus dem Umfeld des 38-Jährigen hätten ihn wohl vor Marc gewarnt. Bisher hat sich der mutmaßliche Betrüger noch nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäußert.

Schon vor wenigen Monaten hatte Bill in seinem Podcast "Kaulitz Hills" offen über das Thema Untreue in seinen Beziehungen gesprochen. Er verriet, dass er bereits in jeder seiner Partnerschaften hintergangen wurde und zählt offenbar auch die mit Marc dazu. Denn der Sänger betonte: "Also wirklich in jeder Beziehung." Damals ließ der Kult-Zwilling außerdem durchblicken, dass die Trennung für ihn sehr schmerzhaft gewesen sei. "Das ist das Schmerzhafte, dass ich nie die Entscheidung getroffen habe, sondern mir die immer abgenommen wurde", beschrieb er seine Sichtweise.

Marc Eggers, Content Creator

Benedetto Paterno im Januar 2024

Bill Kaulitz, Sänger