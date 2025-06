Ozzy Osbourne verkauft leere Eistee-Dosen mit seiner DNA

Ozzy Osbourne (76) sorgt jetzt mit einer ungewöhnlichen Aktion für Aufsehen: Der 76-jährige Rockmusiker hat in Zusammenarbeit mit der Marke "Liquid Death" nun eine limitierte Kollektion von Eistee-Dosen veröffentlicht, die angeblich Spuren seiner DNA enthalten. Die Dosen, die für 450 US-Dollar pro Stück verkauft wurden, waren innerhalb kürzester Zeit vergriffen. Für die Fans wurde der Inhalt zuvor von Ozzy selbst getrunken, und die leeren Dosen wurden in signierten Plastikröhren versiegelt. Der Verkauf begann laut der offiziellen Website Liquiddeath am Dienstag, und alle zehn Exemplare fanden sofort ihre Abnehmer.

Die Aktion markiert nur einen von mehreren denkwürdigen Momenten in Ozzys Karriere, da am 5. Juli auch sein Abschiedskonzert mit Black Sabbath in Birmingham ansteht. Für das erste Konzert in Originalbesetzung seit über 20 Jahren wird er mit Tony Iommi (77), Geezer Butler und Bill Ward auftreten. "Er ist so aufgeregt, weil er wieder mit den Jungs und all seinen Freunden zusammen sein will. Es ist für alle aufregend", verriet seine Frau Sharon gegenüber BBC. Auch wenn es laut Gala keine vollständige Performance von Ozzy geben wird, plant er, einige Stücke mit der Band zu spielen und zusätzlich eine Solo-Performance hinzulegen. Neben ihm werden Größen wie Metallica, Slayer und Anthrax im Villa Park Stadion auftreten.

Der Auftritt bedeutet für Ozzy eine Rückkehr auf die Bühne nach sechs Jahren Pause, bedingt durch gesundheitliche Herausforderungen, die ihn in den letzten Jahren begleiteten. 2019 wurde bei ihm Parkinson diagnostiziert, und mehrere Operationen an Hals und Wirbelsäule erschwerten sein Leben, nachdem er sich bei Unfällen verletzt hatte. Trotz allem trainiert der Sänger hart, um dem Publikum einen unvergesslichen letzten Auftritt zu bieten, wie er dem Radiosender SiriusXM verriet. Ozzy bezeichnet die Vorbereitung für das Konzert als Neubeginn und zeigt damit einmal mehr, dass er den Titel "Prince of Darkness" nicht ohne Kampfgeist trägt. Seine Frau Sharon und seine fünf Kinder stehen ihm dabei loyal zur Seite, während er noch einmal auf der Bühne glänzt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ozzy Osbourne, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Ozzy Osbourne, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Ozzy und Sharon Osbourne, 2020