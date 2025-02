Exit trotz Modelerfahrung: So ging es Jona Steinig nach GNTM

Jona Steinig (29) war in der diesjährigen Staffel Germany's Next Topmodel zu sehen. Für den Realitystar war allerdings nach der zweiten Runde Schluss und er wurde trotz seiner Erfahrungen als Model von Heidi Klum (51) nach Hause geschickt. Im exklusiven Interview mit Promiflash spricht er nun über seine kurze Zeit bei der beliebten TV-Sendung – und gibt dabei zu, sich doch ein kleines bisschen mehr erhofft zu haben. "Ich bin schon ein bisschen enttäuscht. Aber es hat mir jetzt nicht den Boden unter den Füßen weggerissen. Natürlich hätte ich gehofft, noch ein paar Folgen weiterzukommen, weil die bis dahin nur Laufsteg gemacht haben, und ich ja eigentlich in Fotoshootings sehr, sehr gut bin", erklärt der ehemalige Bachelorette-Teilnehmer.

Er sei "sehr fotogen", habe allerdings nicht die Gelegenheit bekommen, sich anhand seiner Fotos zu beweisen, da ihm seine Unsicherheit beim Laufen einen Strich durch die Rechnung machte. Sein früher Exit überraschte Jona allerdings trotzdem nicht besonders. "Ich hatte schon ein mulmiges Gefühl, weil ich beim Warten schon gesehen habe, dass megakrasse Leute ausgeschieden sind", erläutert der Germany Shore-Star gegenüber Promiflash und fügt hinzu: "Weil ich aber schon viel im TV gemacht habe, bin ich sowieso der Meinung, dass solche Leute [Reality-TV-Stars] nicht allzu weit oder sogar ins Finale kommen. Ich habe mir schon von Anfang an gedacht, dass wir da eher Quotenzieher sind."

Neben Jona versuchte sich noch ein weiteres Gesicht aus der Reality-TV-Welt in der Modelsendung: Ryan Wöhrl, bekannt aus Are You The One?, bewarb sich ebenfalls und konnte Heidi beim Casting mit seiner Natürlichkeit und Authentizität überzeugen. Auf dem Laufsteg zeigte er sich dann allerdings von einer ungewohnt schüchternen Seite: Dem gelernten Automobilkaufmann schien es ziemlich unangenehm zu sein, in Anwesenheit der restlichen Kandidaten zu laufen. Durch die Unterstützung des ehemaligen Forsthaus Rampensau-Teilnehmers gelang es ihm dann aber doch, sich zu überwinden – und er sicherte sich am Ende das Ticket für den Einzug in die Modelvilla.

Instagram / jonasteinig Jona Steinig im Dezember 2024

Instagram / ryanwoe Realitystar Ryan Wöhrl

