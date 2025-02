So schneiden Jona und Ryan bei erster GNTM-Fashion-Show ab

Auf die Jungs der diesjährigen Germany's Next Topmodel-Staffel kommt die allererste große Herausforderung zu – die erste Fashionshow steht an. Wer sich in den Designs von Karl Lagerfeld (✝85) vor den Gastjuroren Hun Kim – dem Creative Director von Karl – Topmodel Eva Herzigova (51) sowie Modelmama Heidi Klum (51) beweisen kann, darf in die Modelvilla einziehen. Jona Steinig (29) und Ryan Wöhrl waren schon mehrmals im TV zu sehen – mit der Aufmerksamkeit können die beiden wohl allemal umgehen, oder? Zumindest Jona gibt sich vor dem Walk cool und gelassen und übt fleißig. Ryan hingegen wirkt plötzlich ganz schüchtern: Dem Sonnyboy ist es unangenehm, vor den Augen der anderen Teilnehmer zu laufen. Durch Jonas Überzeugungskraft übt er dann aber doch für die erste große GNTM-Feuerprobe.

Und wie stellen sich die beiden Reality-TV-Bekanntheiten an? Jona läuft den Catwalk solide auf und ab. Vonseiten der Jury gibt es keine Reaktionen. Nur ein "ganz cool" kommt über Heidis Lippen. Bei Ryan gibt es offenbar mehr zu bemängeln. "Der guckt immer auf den Boden und der leckt sich pausenlos die Lippen", stellt Heidi fest. Auch der 22-Jährige selbst findet, dass sein Auftritt noch Luft nach oben lässt.

Direkt nach dem Walk geht es um alles: Wer konnte Heidi überzeugen und löst sich damit das goldene Ticket für die Modelvilla? Zunächst tritt Jona mit drei weiteren Mitstreitern vor die Jury – doch für den Realitystar gibt es keine guten Nachrichten. Für Jona ist die GNTM-Reise beendet. Dann schlägt auch für Ryan die Stunde der Wahrheit. Anders als sein Reality-Kollege darf er sich über ein Foto freuen. "Wir ziehen in die Modelvilla, das war das geilste Gefühl. Da dachte ich: 'Jetzt geht's los'", stellt der 22-Jährige nach der Entscheidung freudig fest.

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum im November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / ryanwoe Ryan Wöhrl, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige