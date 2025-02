Sven Väth (60) verrät den Namen seines neugeborenen Sohnes

Techno-Ikone Sven Väth (60) hat am Mittwoch die Geburt seines dritten Kindes bekannt gegeben. Mit einem Post überrascht der weltbekannte DJ seine Fans via Instagram mit den freudigen Neuigkeiten: Er und seine Partnerin Silvia Astore (36) sind erstmals gemeinsam Eltern geworden. Der Musiker teilte ein süßes Foto von den kleinen Füßchen seines Sohnes und verriet dabei nicht nur dessen Geburt, sondern auch dessen besonderen Namen: Lex Caspar Väth. Begleitet wurde die Ankündigung von poetischen Worten: "Ein neuer Herzschlag, ein neues Licht, eine neue Melodie in der großen Sinfonie des Lebens", schwärmte Sven in seinem Beitrag.

Es ist bereits das dritte Kind des Offenbachers, der aus früheren Beziehungen einen 13-jährigen Sohn, Liam Tiga, und eine erwachsene Tochter, Paulina, hat. Silvia und Sven sind seit fast einem Jahrzehnt ein Paar. Mit bewegenden Worten wandte sich der DJ auch direkt an seinen Neugeborenen: "Lex Caspar, möge deine Reise von Neugierde, Mut und Freude geleitet sein." Zudem drückte er seine Hoffnung aus, mit seinem Sohn die Welt neu zu entdecken. Die Fans zeigen sich begeistert und überschütten die kleine Familie mit Glückwünschen: "Willkommen in der Gang, König Lex Caspar" oder "Ein weiterer Star wurde geboren" sind nur wenige der freudigen Nachrichten, welche die Kommentarspalte füllen.

Schon beim ersten Hinweis auf das Baby, als Sven auf Instagram im vergangenen Jahr ein Foto mit Silvias wachsendem Babybauch postete, war die Begeisterung groß. Der frischgebackene Vater sieht trotz der Veränderungen und seines Alters keinen Grund zum Kürzertreten. "Mick Jagger steht doch auch noch auf der Bühne. Was der kann, kann ich schon lange", witzelte er zuletzt in einem Interview. Sven Väth, der mit Songs wie "Electrica Salsa" weltweiten Erfolg feierte, plant also scheinbar, auch 2025 die elektronische Musikwelt weiter aufzumischen. Doch nun darf er sich erst einmal auf ganz neue nächtliche Rhythmen einstellen – nicht auf der Tanzfläche, sondern im Kinderzimmer.

Getty Images Sven Väth und seine Freundin Silvia Astore im November 2024

Getty Images Sven Väth im April 2011

