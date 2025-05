Witziges Accessoire: Blake Lively präsentiert Pizza-Tasche

Was ist mehr New York City als eine leckere Peperoni-Pizza? Das dachte sich wohl auch Blake Lively (37): Die Schauspielerin ist aktuell im Rahmen ihrer Pressetour für ihren neuen Film "Another Simple Favor" in der US-Metropole unterwegs und sorgte am Mittwoch mit einem ungewöhnlichen Accessoire für Aufsehen: einer Handtasche in Form einer mit Peperoni belegten Pizza – diese kostet im Übrigen laut Page Six umgerechnet schlappe 5000 Euro. Des Weiteren setzte sich ihr Look aus einem schwarzen Zweiteiler-Set sowie großen, auffälligen Armreifen und silbernen Pumps zusammen. Ihre Haare trug Blake wie gewohnt wellig über die Schultern fallend.

Diese humorvolle Inszenierung ist kein Zufall – Blake ist dafür bekannt, ihre Outfits gern mit Anspielungen auf ihre Rollen zu versehen. Schon bei einem Auftritt auf dem SXSW-Festival im März war sie mit einer Handtasche in Form eines Martiniglases gesichtet worden – eine augenzwinkernde Referenz auf den Lieblingsdrink ihres Filmcharakters Emily in "Another Simple Favor". Beim Londoner Photocall einige Wochen später setzte die Frau von Ryan Reynolds (48) hingegen auf eine Kamera-Tasche von Chanel. Die Pizza-Tasche von Mittwoch wiederum nimmt Bezug auf den Handlungsort ihres neuen Films: Emilys Hochzeit findet auf der italienischen Insel Capri statt.

Erst am Sonntagabend sorgte Blake gemeinsam mit ihrem Mann bei der Premiere von "Another Simple Favor" in New York City für einen glamourösen Auftritt: So erschien die 37-Jährige in einem auffälligen weißen Kleid mit tiefem Ausschnitt und zog damit alle Blicke auf sich. Ryan stand ihr im eleganten grauen Anzug zur Seite – das Paar strahlte über das ganze Gesicht. Die beiden sind bereits seit 2011 zusammen und gaben sich nur ein Jahr später das Jawort. Zusammen haben sie vier Kinder: die Töchter James, Inez, Betty und Sohn Olin.

Getty Images Blake Lively im April 2025

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der Premiere von "Another Simple Favor", April 2025

