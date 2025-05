Anne Wünsche macht ihrem Karim süße Liebeserklärung im Netz

Anne Wünsche (33) ist total verliebt: Die Berlin - Tag & Nacht-Bekanntheit geht seit sechs Jahren mit ihrem Freund Karim El Kammouchi (36) durchs Leben. Auf Instagram widmet sie ihm nun liebevolle Worte – und erinnert sich daran, dass ihre gemeinsame Geschichte gar nicht so "harmonisch und traumhaft" ist, wie sie vielleicht wirken mag. "Unser erstes Date wollten wir beide eigentlich absagen. Keiner von uns beiden dachte, dass es sich lohnen würde – aber weil es bereits abgemacht war, haben wir es einfach gemacht", erzählt die TV-Persönlichkeit und fügt hinzu: "Wir fanden uns anfangs wirklich gegenseitig nicht toll! [...] Ich weiß bis heute nicht, was der Auslöser war, aber plötzlich war ich über beide Ohren verknallt in ihn."

Wenige Wochen später seien die beiden zusammengekommen – und das, obwohl es eigentlich "null" zwischen ihnen passte. "Ich, zweifache Mama, Influencerin und Emotionsbombe. Er, erfolgreicher Synchronsprecher, krasser Egoist und sehr gefühlskalt. Die ersten Monate waren hart – ich habe oft an uns gezweifelt, weil wir uns viel zu oft gestritten hatten", schildert Anne. Sie habe daraufhin die Entscheidung getroffen, sich zu trennen. Doch sechs Monate später fand das Paar wieder zueinander, bekam gemeinsamen Nachwuchs und ist nun glücklicher denn je. "Ich liebe ihn heute noch mehr als damals. Unser Alltag hat sich inzwischen so verändert und wir wachsen gemeinsam. Beruflich gehen wir getrennte Wege [...], aber privat haben wir dieselben Ziele und gehen unseren Weg gemeinsam", schwärmt die Netzbekanntheit.

Anne und Karim können sich ein Leben ohneeinander also nicht mehr vorstellen. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass sie schon bald einen weiteren gemeinsamen Meilenstein feiern wollen. Zwar wohnen die Influencerin und der 36-Jährige schon zusammen, doch wie Anne kürzlich im Netz erzählte, suchen sie derzeit nach einer neuen Bleibe, die sie dann auch tatsächlich "gemeinsam besichtigt und gemeinsam ausgesucht haben". "Heute gucken wir uns gemeinsam die Wohnung an. Letzte Woche hatte ich sie schon alleine besichtigt und er findet sie gar nicht so schlecht", plauderte sie und ergänzte: "Mal gucken, ob wir demnächst umziehen oder ob wir uns dagegen entscheiden."

Instagram / anne_wuensche Karim El Kammouchi und Anne Wünsche mit ihrer Familie

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Karim El Kammouchi

