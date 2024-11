Jodie Turner-Smith wird vor jeder Rolle immer noch "nervös"

2024 ist für Jodie Turner-Smith (38) ein aufregendes Jahr: Die britische Schauspielerin wird bald an der Seite von Michael Fassbender (47) in der neuen Serie "The Agency" zu sehen sein. Obwohl die Dreharbeiten erst vor wenigen Monaten stattfanden, steht die Premiere des Paramount+-Spionage-Thrillers bereits am 29. November an. Im Interview mit People sprach Jodie, die zuvor in "Star Wars: The Acolyte" und "Bad Monkey" mitwirkte, unter anderem über die Zusammenarbeit mit Michael und ihre Nervosität vor Projekten. Ihren Co-Star bewundere sie bereits seit Langem, und die Arbeit mit ihm habe sie sehr gestärkt. In der Serie spielt sie eine geheime Geliebte seines Charakters, eines verdeckten CIA-Agenten.

Die Rolle der Samia, einer Professorin und Gelehrten, habe Jodie sofort begeistert. "Sie ist extrem intelligent. Sie ist eine Akademikerin, sie spricht Arabisch, eine der schönsten Sprachen der Welt. Und sie ist kompliziert", sagte sie im Gespräch über ihre Figur. Trotz ihrer zunehmenden Erfahrung gesteht Jodie, dass sie vor jeder neuen Rolle aufgeregt sei: "Ich bin immer nervös, bevor ich einen Job anfange. Ich denke, das ist eine gute Sache. Wenn man nicht nervös ist, ist vielleicht etwas in einem ein bisschen abgestorben", erklärte sie weiter. Die Unterstützung von ihrem Co-Star Michael habe ihr jedoch geholfen, ihre Nervosität zu überwinden: "Ich fühlte mich so bestätigt durch seine Freundlichkeit und Großzügigkeit."

Jodie, die ihre Karriere als Model begann und mittlerweile in Hollywood Fuß fasst, zeigte sich trotz ihrer bisherigen Erfolge bescheiden. "Ich habe das Gefühl, ich mache das erst seit zwei Sekunden. Ich habe noch so viel zu lernen und so viel, was ich lernen möchte", sagte sie gegenüber dem Magazin. Privat war Jodie bis vor einem Jahr mit Schauspieler Joshua Jackson (46) verheiratet. Die beiden befinden sich derzeit im Scheidungsprozess und haben eine gemeinsame Tochter.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Jodie Turner-Smith und Michael Fassbender

Getty Images Jodie Turner-Smith und Joshua Jackson im Mai 2022

