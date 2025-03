GNTM-Teilnehmer Samuel wurde vor Jahren niedergestochen

Samuel Dohmen ist eines der Nachwuchsmodels in der aktuellen Staffel von Germany's Next Topmodel. Neben seinen markanten Tattoos fällt beim Blick auf den Körper des Influencers vor allem eine Sache auf: eine Narbe, die sich über seinen unteren Bauch zieht. Auf Instagram erzählte der Kölner bereits die Geschichte dahinter. "Im Jahr 2019 wurde ich angegriffen und niedergestochen. Nach zwei Notoperationen und dem Verlust von fast 20 Kilogramm bin ich wieder aufgestanden." Allerdings sei ihm bei diesem Eingriff etwa ein Meter seines Dünndarms entfernt worden, wodurch er bis heute Magenprobleme habe.

Der Vorfall ereignete sich während einer Party im Kreis Heinsberg, als Samuel gerade einmal 17 Jahre alt war. Ein Mann habe Alkohol geklaut und sich aggressiv verhalten, woraufhin ihn der Tattooliebhaber zur Rede stellen wollte. "Er hat das Messer innerhalb von Sekunden aus der Hosentasche gezogen, auf mich eingestochen und dann wieder herausgezogen. Danach ist er direkt weggerannt", erinnerte sich der TV-Neuling nun im Bild-Interview. Sein Angreifer sei nach der Tat festgenommen und schließlich verurteilt worden.

Bei GNTM will Samuel jetzt einem breiten Publikum – und natürlich Heidi Klum (51) – beweisen, dass sein Leben nach dem Angriff weitergeht. Bislang schlägt er sich dabei ganz gut. Unter den 100 männlichen Models, die anfänglich gecastet wurden, setzte er sich durch und ist inzwischen in der Top Zwölf. "Ich bin so unfassbar stolz auf dich! Weiterhin ganz viel Glück!", wünscht ihm dabei ein Follower im Netz. In einem anderen Kommentar heißt es: "Dein Lächeln ist zum Dahinschmelzen!"

Instagram / dohmensamuel Samuel Dohmen, Influencer

Instagram / dohmensamuel Samuel Dohmen, Model

