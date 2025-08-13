An dieser Show würde Andrea Kathrin Loewig gerne teilnehmen

Andrea Kathrin Loewig (58), bekannt aus der Erfolgsserie In aller Freundschaft, hegt einen besonderen Traum – und zwar das Parkett bei der beliebten Tanzsendung Let's Dance zum Glühen zu bringen. "Ich bin so ein Fan der Show", erklärte die Schauspielerin im Gespräch mit Bild der Frau. Das Tanzen begleitet die 58-Jährige schon lange – als Absolventin der Staatlichen Ballettschule Berlin hat sie eine professionelle Basis, die sie zusätzlich reizt. "Die kann es noch, die Loewig!", sagte sie voller Enthusiasmus über eine mögliche künftige Teilnahme an der RTL-Tanzshow.

Ihre Leidenschaft für das Tanzen konnte Andrea Kathrin in der Vergangenheit auf der Theaterbühne zeigen. Nun sieht sie in "Let's Dance" eine Chance, dieses Talent erneut unter Beweis zu stellen. Für ihre Fans gibt es jedoch Entwarnung: Trotz dieses Ziels bleibt Kathrin ihrer Paraderolle als Dr. Kathrin Globisch, die sie seit 26 Jahren spielt, treu. Erst im vergangenen Jahr bezeichnete sie diese im Interview mit dem Südkurier als "Sechser im Lotto" und machte klar, wie viel ihr die ARD-Serie bedeutet.

Privates hält die Schauspielerin gerne aus der Öffentlichkeit heraus. Trotzdem kamen ihre Fans vor einigen Jahren nicht an einer freudigen Nachricht vorbei: Andrea Kathrin und ihr Partner Andreas Thiele gaben sich im Sommer 2021 nach rund sieben Jahren Beziehung das Jawort. "Wir haben es getan!", verriet die Schauspielerin damals gegenüber Bild am Sonntag und bestätigte: "Wir sind in den Hafen der Ehe gesegelt und überglücklich!"

Getty Images Andrea Kathrin Loewig, Schauspielerin

Andrea Kathrin Loewig, Bernhard Bettermann, Dieter Bellmann und Thomas Rühmann

Getty Images Schauspielerin Andrea Kathrin Loewig und ihr Mann Andreas Thiele, November 2024