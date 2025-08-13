"Hochzeit auf den ersten Blick"-Emma litt unter Shitstorm

Emma, bekannt aus der Reality-TV-Show Hochzeit auf den ersten Blick, hat auf Instagram offen über die schwierige Zeit während der Ausstrahlung der beliebten Sat.1-Sendung gesprochen. Für die Fernsehanfängerin war es das erste Mal, dass sie sich selbst im TV sah und gleichzeitig auf Social Media live das Urteil der Zuschauer miterlebte. "Auf dem Handy habe ich alle Kommentare im Live-Ticker verfolgt: Twitter, Facebook, Instagram, Foren. Ich saß teilweise bis 2 Uhr nachts wie gelähmt da und konnte nichts mehr machen", teilte sie ihren Followern mit. Diese Flut an Kommentaren, die oft kritisch und harsch waren, habe sie tief verletzt und in eine emotional schwierige Lage gebracht.

Besonders die niveaulosen und unfairen Kommentare setzten der inzwischen geschiedenen 26-Jährigen zu. Dabei sei ihr bewusst, dass sie in einigen Situationen "special" und anstrengend wirke, wie sie selbst anmerkte. Doch dennoch betonte Emma, dass sie sich als einen wertvollen Menschen sehe, der diese Kritik eigentlich nicht verdient habe. Auf Instagram gestand sie sogar, dass sie sich wohl selbst ein Stück weit die Schuld gebe, weil sie sich zu sehr mit den Meinungen der Zuschauer auseinandergesetzt habe und diese irgendwann geglaubt habe. Ihre Worte machen deutlich, wie sehr der Druck aus der Öffentlichkeit und das Streben nach Anerkennung sie in der damaligen Zeit belastet haben.

Bereits während ihrer Teilnahme an der Show hatte Emma mit persönlichen Herausforderungen zu kämpfen. Neben den angespannten Momenten in ihrer frisch geschlossenen Ehe mit Christian wurde sie auch mit schwierigen Situationen im Umfeld ihres damaligen Ehemanns konfrontiert. Rückblickend zeigt sich Emma trotz allem reflektiert und versucht, mit ihren Erfahrungen anderen Mut zu machen. Die ehrlichen Worte auf ihren Social-Media-Kanälen lassen vermuten, dass Emma aus den Tiefschlägen der Vergangenheit gestärkt hervorgeht und bereit ist, ein neues Kapitel aufzuschlagen.

Anzeige Anzeige

Instagram / emma_philippa_ Emma von "Hochzeit auf den ersten Blick", Januar 2025

Anzeige Anzeige

Joyn / Christoph Assmann Christian und Emma, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Match 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / emma_philippa_ Emma von "Hochzeit auf den ersten Blick" im Februar 2025