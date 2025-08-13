Mit Gabriel: Ann-Kathrin Bendixen nimmt eigenen Song auf

Ann-Kathrin Bendixen, im Netz besser bekannt als Affe auf Bike, sucht sich eine neue berufliche Herausforderung. In ihrer Instagram-Story erzählt die Influencerin ihren Fans, dass sie während einer ihrer Reisen an einem Song geschrieben habe. Das war aber offenbar nicht nur Zeitvertreib, denn zurück in Deutschland soll dieser nun realisiert werden: "Ich fliege jetzt nach Deutschland und nehme dort, mit Gabriel, meinen Song auf." Ob ihr bester Kumpel Gabriel Kelly (24) auch zu hören sein wird, verrät sie nicht – immerhin ist er Sohn von Angelo Kelly (43) von Beruf Sänger. Auf Gabriel kommt jetzt erst noch eine echte Mammut-Aufgabe zu, denn Ann-Kathrin gibt zu: "Ich habe natürlich alles schon geschrieben. Aber es ist chaotisch, schlecht und meine letzte Hoffnung ist er hier."

Und auf was für einen Song dürfen Ann-Kathrins Fans sich freuen? Sie kann schon mal versprechen, dass sie viel Gefühl in den Text gelegt hat. "Ich habe einfach Lust, diese Welt mal zu erleben und meinen Emotionen freien Lauf zu lassen. That's it", meint die Abenteurerin. Dass der Song, den sie liebevoll "Affensong" taufte, eine musikalische Meisterleistung wird, bezweifelt die ehemalige 7 vs. Wild-Kandidatin allerdings – und warnt ihre Community schon mal vor: "Nach wie vor gilt: Bitte keine Hoffnung machen. Meine Stimme ist eine minus zehn von zehn. Mal abgesehen von meinem Taktgefühl."

Dass ausgerechnet Gabriel bei Ann-Kathrins Song helfen soll, ist keine Überraschung. Der Musiker und die Content Creatorin lernten sich bei Let's Dance kennen und auf platonische Weise lieben. Es entstand eine Bilderbuch-Freundschaft, die bis heute anhält. Allerdings gibt es nach wie vor User im Netz, die davon überzeugt sind, dass die beiden eine heimliche Affäre haben – immerhin verreisten sie gemeinsam, obwohl beide in Beziehungen sind: Gabriel mit seiner Leoni und Ann-Kathrin mit Freund Isa. Alles Quatsch, stellte der 24-Jährige erst vor wenigen Wochen wieder in einem Interview mit Gala klar. "Jeder, der mich kennt, weiß, dass das Humbug ist. Leoni und Ann-Kathrin sind sehr gut befreundet, wir können darüber lachen", meinte er bestimmt.

Instagram / affe_auf_bike Ann-Kathrin Bendixen, Reisebloggerin

Instagram / affe_auf_bike Gabriel Kelly und Ann-Kathrin Bendixen, September 2024

Instagram / affe_auf_bike Gabriel Kelly und Ann-Kathrin Bendixen in Vietnam, August 2024