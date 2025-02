Zwölf Male-Models bei GNTM 2025: Diese Gesichter überzeugen

Die Jubiläumsstaffel von Germany's Next Topmodel startete am 13. Februar 2025 und bringt eine spannende Neuerung mit sich: Erstmals stehen in separaten Folgen ausschließlich Männer im Rampenlicht, um sich die begehrte Modelkrone zu sichern. Rund 100 männliche Models wurden gecastet, doch nur zwölf von ihnen sind in Folge drei dabei, um auf der offiziellen Kampagne im 80er-Jahre-Stil zu glänzen, die vom Starfotografen Rankin (58) umgesetzt worden ist. Darunter Keanu aus Höhenkirchen, der bereits Modelerfahrung hat und Newcomer Faruk aus Bergkamen, der momentan noch Lehramt studiert. Eliot, der in Tokio lebt, hat ebenfalls schon mehr als zehn Jahre Modelerfahrungen sammeln können und überzeugt auf Shootings und auf dem Laufsteg. Für GNTM hat Ethan, der Lehramt studierte, sogar sein Studium abgebrochen, um nun die Model-Welt zu erobern.

Die zwölf ausgewählten Models, die bereits auf den Kampagnenbildern in 80er-Jahre-Optik zu sehen sind, bringen vielseitige Hintergründe und Talente mit. Samuel aus Köln sorgt mit 238.000 Instagram-Followern und seiner tätowierten Haut für Aufmerksamkeit, während Moritz aus Berlin mit gerade einmal 18 Jahren den Skater-Look mitbringt. Der Berliner Tim möchte nun sein Glück als Model versuchen und auch Ray darf mit auf das Plakat. Auf Instagram versorgt er seine Follower mit Einblicken in seinen Alltag und Modeljobs. Der Teilnehmer Jannik will sich einen festen Platz in der Modewelt erobern und als Sieger von "Germany's Nest Topmodel" gehen. Der 21-jährige Lian aus der Schweiz hat ein echtes Markenzeichen – seine Locken. Er bringt bereits Modelerfahrung mit und möchte jetzt den nächsten Schritt gehen.

Mit einem Mix aus Ambition, persönlichen Geschichten und einzigartigen Looks der Kandidaten versprechen die diesjährigen Male-Model-Folgen, ein echtes Highlight zu werden. Wie sich die Model-Anwärter im direkten Wettbewerb behaupten und ob ihre Stärken ausreichen, um Heidi Klum (51) zu überzeugen, bleibt abzuwarten. Doch klar ist: Nur die Besten werden die anspruchsvollen Herausforderungen meistern und es wird sich zeigen, wer von ihnen mit Persönlichkeit und Talent nicht nur Heidi, sondern auch die Zuschauer nachhaltig beeindrucken kann.

ProSieben Naomi Campbell und Heidi Klum bei "Germany's Next Topmodel"

ProSieben / Nadine Rupp "Germany's Next Topmodel"- Kandidaten

