Luxus-Geschenk: Carmen Geiss fühlte sich wie ein Weltstar

Carmen Geiss (60) hat ihren 60. Geburtstag mit Stil und jeder Menge Glamour gefeiert – auch wenn das eigentliche Datum ihres Ehrentages bereits auf den 5. Mai fiel. Die Reality-TV-Ikone löste nun das exklusive Geschenk ihrer Freunde ein, das eine Geburtstagsreise nach Mykonos der Superlative beinhaltete. Mit den Freunden und ihrem Ehemann Robert (61) Geiss an ihrer Seite startete die Reise in einem luxuriösen Privatjet. Carmen veröffentlichte begeistert Fotos auf Instagram und stellte glücklich fest: "Mein Geburtstagsgeschenk startet ja schon mal auf Champions-League-Niveau."

Dabei war der Jet nur der Anfang eines durch und durch glamourösen Geburtstagsgeschenks, das perfekt auf Carmens Liebe zum luxuriösen Lebensstil abgestimmt wurde. Angekommen auf Mykonos, erwartete sie nicht nur die edle Unterkunft im Member-Club, sondern auch ein Begrüßungskomitee, das sie herzlich mit Champagner empfing. "Ich dachte kurz, ich wäre Beyoncé auf Welttournee", schrieb sie voller Begeisterung auf ihrem Social-Media-Profil. Mit Videos und Schnappschüssen hielt sie ihre Follower über den Trip auf dem Laufenden und bedankte sich bei ihren Freunden für dieses Geschenk voller Highlights.

Carmen ist es gewohnt, mit ihrem Ehemann ein Leben voller Extravaganz zu führen – sei es in ihren Villen oder auf der eigenen Yacht. Doch auch dieser Lebensstil bringt Herausforderungen mit sich. Im Juni dieses Jahres wurden Carmen und Robert Opfer eines Überfalls. Vier bewaffnete Männer sind in ihre Villa in Südfrankreich eingebrochen, haben die TV-Stars bedroht, verletzt und schlussendlich ausgeraubt. "Heute ist der Albtraum leider wahr geworden. Wir sind im eigenen Haus in Saint-Tropez überfallen worden, und zwar vom Allerfeinsten: von vier bewaffneten Vollidioten", berichtete Robert nach dem Vorfall schockiert auf Instagram.

Instagram / carmengeiss Carmen Geiss im August 2025

Instagram / carmengeiss TV-Stars Carmen Geiss, Robert Geiss und ihre Freunde auf Mykonos

Imago Carmen und Robert Geiss im Oktober 2024