Junges Influencer-Paar stirbt bei einem schweren Autounfall

Tragische Nachrichten von den YouTube-Stars Stacey Tourout und Matthew Yeomans: Das Paar kam laut Berichten von CBC im Landesinneren von British Columbia bei einem Offroad-Unfall ums Leben. Demnach starben sie bereits am vergangenen Donnerstag. So war am 7. August ein Rettungsteam um 18:30 Uhr Ortszeit zu einem schweren Unfall gerufen worden. In dem Bericht der Notfallsanitäter heißt es weiter, dass das Fahrzeug der beiden Influencer rund 200 Meter über ein Felsfeld stürzte und sich dabei mehrfach überschlug.

Die Rettung der beiden sei "schwierig" gewesen. "Bei der Ankunft fand das Team eine Person ohne Lebenszeichen und eine zweite Person, die sich nicht weit vom Unfallort entfernt befand, desorientiert war und schwere Verletzungen erlitten hatte", erklärte Mark Jennings-Bates vom Rettungsdienst Kaslo Search & Rescue gegenüber CBC. Matthew sei, als die Helfer eintrafen, bereits tot gewesen. Stacey wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wo sie jedoch später verstarb. Momentan geht die Polizei davon aus, dass ein Kontrollverlust auf dem unwegsamen Gelände die Unfallursache war.

Matthew und Stacey waren nicht nur Partner im Leben, sondern auch echte Abenteurer. Auf ihrem gemeinsamen YouTube-Channel "Toyota World Runners" hielten sie ihre Trips für ihre über 200.000 Follower fest. Im vergangenen April hatten sie sich verlobt. Freunde und Familie teilten ihre Trauer auf Facebook – darunter Staceys Mutter Colleen, die schrieb: "Mit unvorstellbarem Kummer möchten die Familien von Matthew Peter Yeomans und Stacey Tourout mitteilen, dass wir beide auf tragische Weise durch einen Offroad-Unfall am 7. August 2025 in den wunderschönen Bergen von British Columbia, die sie so sehr liebten, verloren haben."

Instagram / yeomansphotoandfilm Stacey Tourout und Matthew Yeomans, Influencer-Pärchen

Instagram / yeomansphotoandfilm Matthew Yeomans im Juni 2023

Instagram / _staceytourout Stacey Tourout, Influencerin

