Für sie entscheidet sich Bachelor Martin Braun im Finale

Martin Braun hat bei Die Bachelors einiges erlebt. Die Liebesreise des Zweifachpapas in Südafrika war von Höhen und Tiefen geprägt. Gleich zu Beginn musste er zwei Kandidatinnen aus seinem Team an seinen Sparringpartner Felix Stein (33) abtreten. Im Halbfinale sorgte dann der freiwillige Ausstieg der Fan-Favoritin Lena für Tränen bei dem Junggesellen. Doch nach vielen aufregenden Dates und emotionalen Momenten steht Martin nun vor einer Entscheidung. Mit wem stellt er sich eine gemeinsame Zukunft vor – Clara oder Leonie?

Man sieht dem 35-Jährigen an, dass er sich diese finale Entscheidung alles andere als leicht gemacht hat. Dennoch hat er eine Wahl getroffen. Im Gespräch mit Leonie gesteht er: "Ich empfinde etwas für dich, aber die Gefühle, die ich für Clara habe, sind noch intensiver, noch emotionaler." Leonie nimmt die Nachricht gefasst auf und betont, eine wunderschöne Zeit mit dem Kölner gehabt zu haben. Beim Abschied am Auto kullern dann doch ein paar Tränchen. Für Trauer bleibt jedoch kaum Zeit, immerhin muss Martin noch die letzte Rose an seine Herzensdame Clara überreichen. Mit einem leidenschaftlichen Zungenkuss besiegeln die beiden ihr Liebesglück.

Martins Weg bis ins große Finale war von erheblichen Höhen und Tiefen gezeichnet. Besonders der freiwillige Abschied von Kandidatin Lena im Halbfinale belastete den Bachelor stark. "Es hat mir wirklich so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen", gesteht der Rosenkavalier zu Beginn des Finales und fügt hinzu: "Danach musste ich mich erst mal etwas sammeln."

RTL Martin Braun, "Die Bachelors" 2025

RTL "Die Bachelors"-Kandidatin Leonie

RTL / Annette Etges Clara, "Die Bachelors"-Kandidatin 2025