Es geht los: Die ersten Stars kommen bei den Oscars 2025 an

Hollywood strahlt heute besonders hell: In Los Angeles finden an diesem Abend die diesjährigen Oscars statt. Zu den wohl prestigeträchtigsten Filmpreisen der Welt erscheint die Elite der Schauspielbranche und zeigt sich von ihrer besten Seite. Zu den ersten Stars auf dem roten Teppich gehört Ariana Grande (31), die zum ersten Mal für einen der beliebten Awards in der Kategorie "Beste Nebendarstellerin" nominiert ist. Die Wicked-Darstellerin glänzt in einem champagnerfarbenen Kleid der Marke Schiaparelli und zieht darin alle Blicke auf sich. Ebenso beeindruckend zeigt sich ihr Co-Star Cynthia Erivo (38): Die Schauspielerin, die als beste Hauptdarstellerin für ihre Darbietung in der Musical-Verfilmung nominiert ist, posiert in einem dunkelgrünen Kleid aus Samtstoff für die Kameras und präsentiert wie gewohnt umwerfende, mit Juwelen besetzte Nägel.

Zu den Überraschungen der diesjährigen Academy Awards gehört Whoopi Goldberg (69): Die Hollywood-Ikone kehrt nach knapp einem Jahrzehnt zurück auf die Bühne der Oscars und zeigt sich in einem außergewöhnlichen, glänzenden Look auf dem Red Carpet. Es gibt aber noch eine weitere Lady, die die Aufmerksamkeit auf sich zieht: Zoe Saldaña (46), die wie Ariana als beste Nebendarstellerin nominiert ist, trifft in einem glamourösen weinroten Kleid mit einem juwelenbesetzten Bustier bei der Verleihung ein. Besonders funkelnd erscheint Demi Moore (62): Der "The Substance"-Star, der auf einen Award in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" hofft, trägt ein figurbetontes, silbernes Kleid, das ihrer Figur schmeichelt.

Es sind allerdings nicht nur die Damen, die in ihren Outfits überzeugen – auch die Herren beweisen ihr Gefühl für Mode. So posieren beispielsweise Joe Alwyn (34) und Willem Dafoe (69) in schicken schwarzen Anzügen – ebenso wie Conan O'Brien (61), der heute eine ganz besondere Rolle übernimmt. Der Comedian übernimmt in diesem Jahr anstelle von Late-Night-Host Jimmy Kimmel (57) die Moderation und führt die Gäste durch den heutigen Abend.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cynthia Erivo bei den 97. Oscars

Anzeige Anzeige

Getty Images Whoopi Goldberg bei den Oscars

Anzeige Anzeige

Getty Images Zoe Saldana bei den 97. Oscars

Getty Images Demi Moore bei den Oscars 2025

Getty Images Conan O'Brien und seine Frau Liza Powel O'Brien bei den Oscars 2025

Getty Images Selena Gomez bei den Oscars 2025

Getty Images Timothée Chalamet bei den Oscars 2025

Getty Images Felicity Jones bei den Oscars, März 2025

Getty Images Emma Stone bei den Oscars 2025

Getty Images Miley Cyrus und Maxx Morando bei den Oscars 2025