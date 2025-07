Laura Dahlmeiers Cousine verabschiedet sich emotional

Laura Dahlmeier (†31), die frühere deutsche Spitzenbiathletin, ist am Montag, den 28. Juli, bei einem tragischen Unglück in den Bergen Pakistans ums Leben gekommen. Dies bestätigte ihr Management am vergangenen Mittwoch. Die 31-Jährige wurde im Karakorum-Gebirge in einer Höhe von 5.700 Metern von einem Steinschlag tödlich getroffen. Ihre Cousine, die junge Sportlerin Paulina Weigelt, verabschiedete sich in einem emotionalen Instagram-Post von ihrer geliebten Verwandten und nannte sie "ein sportliches und menschliches Vorbild". Paulina schrieb: "Gestern ist ein Teil meines Herzens gegangen", und machte damit die tiefe Trauer über den Verlust deutlich.

In ihrem Beitrag schildert Paulina das Leben und die Leidenschaft der Verstorbenen. "Die Berge waren ihr Zuhause", erinnert sie sich und hebt Lauras Liebe zur Natur sowie ihre Lebensfreude hervor. Mit ansteckender Energie und einem unerschütterlichen Willen habe die Sportlerin jeden Gipfel gemeistert. Ihre Cousine beschreibt Laura als jemanden, der mit seinem Lachen Räume erhellte und andere motivierte, an sich selbst zu glauben. Trotz der Trauer findet Paulina Trost in dem Gedanken, dass Laura "dort ist, wo sie sich immer frei gefühlt hat". Laut einer schriftlichen Verfügung der Verunglückten soll niemand sein Leben riskieren, um ihren Körper aus der gefährlichen Höhe zu bergen.

Laura war nicht nur im Biathlon ein Ausnahmetalent – mit sieben Weltmeistertiteln und zwei olympischen Goldmedaillen zählte sie zu den erfolgreichsten deutschen Wintersportlerinnen. Nach ihrem überraschenden Rücktritt vom Leistungssport im Jahr 2019 widmete sie sich mit Leidenschaft den Bergen und der Natur. Freunde und Familie beschrieben sie als bodenständig und herzlich, eine Frau, die mit beiden Beinen im Leben stand und stets neue Herausforderungen suchte. Ihre Liebe zum Bergsteigen spiegelte die unbändige Freiheit wider, die sie suchte und in der sie offenbar auch diesen letzten Aufstieg gefunden hat.

Laura Dahlmeier, Ex-Biathletin

Laura Dahlmeier, 2023

