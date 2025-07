Tim Burton glaubt nicht an dritten "Beetlejuice"-Teil

Tim Burton (66) hat Fans des Kult-Klassikers "Beetlejuice" enttäuscht, indem er jetzt eine klare Absage für einen dritten Teil erteilte. Zwar war das kürzlich erschienene Sequel "Beetlejuice Beetlejuice" ein riesiger Erfolg und lockte zahlreiche Zuschauer weltweit ins Kino, doch der gefeierte Regisseur sieht keine Zukunft für eine weitere Fortsetzung. In einem Interview mit dem Hollywood Reporter erklärte er: "Ich liebe die Figuren, aber ich sehe das nicht unbedingt." Dabei betonte er, dass er den Dreh und die Reunion mit alten Darstellern sowie die Zusammenarbeit mit Jenna Ortega (22) sehr genossen habe.

Jenna Ortega, die in "Beetlejuice Beetlejuice" eine Hauptrolle spielte, zeigte sich indes aufgeschlossen, was kreative Ideen für einen möglichen dritten Film angeht. Als Tochter von Winona Ryders (53) Figur hätte sie Ideen, wie ihre Geschichte weitergehen könnte. "Vielleicht stirbt Astrid und kommt stattdessen in den Himmel", überlegte sie scherzhaft, fügte jedoch hinzu, dass sie nur unter der Regie von Tim Burton erneut in das Projekt einsteigen würde. Jenna Ortega, die auch in Tims Netflix-Hit "Wednesday" mit ihren ikonischen Tanzszenen begeisterte, hat mit ihrem Engagement für Tim Burtons Werke ihren Platz in der Filmwelt gefestigt.

Der Enthusiasmus der Fans für einen weiteren Teil ist nicht verwunderlich, zumal "Beetlejuice Beetlejuice" im letzten Jahr für große Begeisterung sorgte. Während Warner Bros. in der Vergangenheit bereits Pläne für eine Fortsetzung andeutete, scheint Tim Burton selbst klar dagegen zu sein. Der Kultregisseur, der für seine unverwechselbare Handschrift gefeiert wird, war bereits an zahlreichen beliebten Projekten beteiligt. Trotz der Absage bleibt sein Werk ein Highlight für Fans düsterer Fantasiewelten, und die Hoffnung auf eine kleine Trendwende bei ihm ist wohl noch nicht ganz verflogen.

Getty Images Tim Burton bei den 81. Filmfestspielen in Venedig

Getty Images Jenna Ortega und Tim Burton bei der Premiere von "Wednesday", November 2022

Tomasz Lazar/Netflix Regisseur Tim Burton und Hauptdarstellerin Jenna Ortega am Set von "Wednesday"