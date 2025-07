So gingen Laura Dahlmeiers Eltern mit dem Bergsteigen um

Die Sportwelt steht unter Schock: Die ehemalige Biathletin Laura Dahlmeier (†31) ist am 28. Juli 2025 bei einem Bergsteiger-Unglück in Pakistan ums Leben gekommen. Die Bayerin, die in ihrer aktiven Karriere als eine der besten Biathletinnen der Welt galt, war auch für ihre Leidenschaft für das Bergsteigen bekannt. Für ihre Eltern Andi und Susi Dahlmeier war Lauras Hobby stets eine Herausforderung, wie eine ZDF-Dokumentation von 2024 zeigt. "Manchmal erfuhr ich erst nachher, wo sie unterwegs war", schilderte Lauras Vater einst.

Laura Dahlmeiers Liebe zu den Bergen hatte tiefgehende familiäre Wurzeln. Ihr Vater Andi Dahlmeier, Leiter der Bergwacht Garmisch-Partenkirchen, führte sie schon früh ans Klettern heran. In der Doku "Höhenrausch – Laura Dahlmeiers Leben nach dem Biathlon" berichtete er, dass er seiner Tochter die Gefahren bewusst machen wollte. Doch mit den Jahren sei Laura so erfahren und stark geworden, dass er häufig erst im Nachhinein von ihren riskanten Touren erfuhr. Auch ihre Mutter Susi Dahlmeier hatte anfangs große Sorgen um ihre Tochter. "Ich weiß noch, ich habe damals zu meinem Mann gesagt: 'Boah, jetzt führst du sie da rein in diese Begeisterung Klettern und wenn dann irgendwas passiert.' Und ich habe am Anfang wirklich Schiss gehabt." Dennoch respektierte sie deren Leidenschaft und bewunderte, wie Laura ihr Leben mit Freude und Begeisterung lebte.

Laura war sich der Gefahren ihres Hobbys stets bewusst und sprach offen über die Risiken. In einem Interview 2018 verglich sie die Konsequenzen eines Fehlers beim Bergsteigen mit jenen beim Sport: "Wenn ich beim Bergsteigen etwas falsch mache, könnte ich tot sein. Wenn ich beim Biathlon einen Fehler mache, lande ich auf Platz 25." Die leidenschaftliche Sportlerin lebte für die Herausforderungen – ob auf den Skipisten dieser Welt oder in luftigen Höhen.

Instagram / laura_dahlmeier Laura Dahlmeier, Oktober 2024

Instagram / laura_dahlmeier Laura Dahlmeier, Oktober 2024

