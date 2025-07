Familienmensch: Tristan Thompson teilt süßen Schnappschuss

Diese Mädels bringen das Herz des sonst so coolen Basketballspielers zum Schmelzen: Auf Instagram teilt Tristan Thompson (34) eine süße Aufnahme, die wohl bei der Geburtstagsfeier seines Sohnes Tatum (3) am vergangenen Wochenende entstanden ist. Ein Selfie, auf dem er gemeinsam mit seiner Tochter True (7) und deren Cousine Dream (8) um die Wette strahlt. "Es liegt Liebe in ihrem Lächeln", schwärmt der Profisportler. Anlässlich des Mottos Disney-Party haben sich alle drei in Schale geschmissen: Während die Mädels rosafarbene Disney-Outfits anhaben, trägt Tristan eine Mickey-Mouse-Cap.

Anlässlich des dritten Geburtstags von Tatum, der wie True das gemeinsame Kind von Tristan Thompson und Khloé Kardashian (41) ist, fanden sich viele Familienmitglieder zu einer ausgelassenen Party zusammen. Dream ist die Tochter von Rob Kardashian (38), dem Bruder von Khloé, Kim (44), Kourtney (46) und Co. Die Party wurde aber nicht nur zu Ehren des Dreijährigen geschmissen: Auch Tristans Bruder Amari, der vor kurzem 19 Jahre alt wurde, wurde an diesem Tag nachträglich gebührend gefeiert. Amari leidet an dem Lennox-Gastaut-Syndrom, einer besonders akuten Form der Epilepsie. Auch wenn Tristan und Khloé kein Paar mehr sind, hat der Realitystar eine enge Bindung zum kleinen Bruder ihres Ex-Partners und der Junge einen festen Platz im Kardashian-Clan.

Die 40-jährige Zweifachmama und Tristan gehen schon seit Langem getrennte Wege. Ihren Kindern zuliebe verbringen sie aber nach wie vor sehr viel Zeit miteinander – anscheinend so viel, dass es ihrer Tochter True noch gar nicht aufgefallen ist, dass ihre Eltern eigentlich getrennt sind. Ein Irrglaube, in dem Khloé sie auch noch eine Weile lassen will, wie sie in einer Folge von "The Kardashians" in einem Gespräch mit ihrer besten Freundin Malika Haqq (42) verriet: "True denkt, dass Tristan und ich verheiratet sind. Es ist das Richtige, dies zu tun. Meiner Meinung nach. Heiraten, Kinder haben. Das ist es, was ich ihr beibringen möchte."

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson im Juli 2020

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson mit seiner Tochter True und seiner Nichte Dream, Juli 2025

Instagram / realtristan13 Khloé Kardashian und Tristan Thompson mit ihren Kindern True und Tatum im Jahr 2024