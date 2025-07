Diesen Schauspieler bewundert Dwayne Johnson am meisten

Dwayne "The Rock" Johnson (53) hat in einem Interview mit CinemaBlend eine große Bewunderung für die Schauspielerlegende Clint Eastwood (95) geäußert. Dabei verriet er nicht nur, dass Clint sein Lieblingsschauspieler sei, sondern auch, dass dessen ikonische Rollen ihn maßgeblich inspiriert haben. Besonders angetan ist der Schauspieler von Clints Western-Klassikern, allen voran "Erbarmungslos". Zudem hatte Dwayne einmal die Gelegenheit, den Altmeister persönlich zu treffen: "Er hat mich vor ein paar Jahren überrascht. Es war wirklich eine große Ehre", berichtete der dreifache Vater. Sogar für seine Filmarbeit ließ sich Dwayne von Clint leiten – besonders bei seiner Darstellung von Black Adam, dem düsteren Helden aus dem gleichnamigen DC-Film.

Mit Black Adam konnte Dwayne allerdings trotz der Inspiration durch Clint nicht an dessen legendäre Filmkarriere anknüpfen. Die Comic-Verfilmung von 2022 fiel sowohl an den Kinokassen als auch bei den Kritikern durch. "Chaotische Inszenierung, eindimensionale Figuren und lahme Witze" waren einige der Vorwürfe, die dem Film gemacht wurden. Dwayne selbst sieht sein Schaffen jedoch auf einem stetigen Weg des Fortschritts, was er unter anderem bereits vor 20 Jahren unter Beweis stellte, als er gegen jede Skepsis seiner damaligen Agenten auf eine Hollywood-Karriere hinarbeitete. Heute zählt er zu den erfolgreichsten Schauspielern der Branche und verzeichnet Hits wie Jumanji, "Vaiana" und die Fast & Furious-Reihe in seiner Filmografie.

Clint hingegen gilt längst als Schauspiel- und Regielegende. Seit den 1950er-Jahren steht er vor der Kamera und schuf unvergessene Figuren, die Kinogeschichte geschrieben haben. Seine Western-Rollen in Sergio Leones Filmen der Dollar-Trilogie oder Werke wie "Gran Torino" und "Million Dollar Baby" haben Generationen inspiriert. Privat ist Clint als achtfacher Vater ebenfalls ein echtes Familienoberhaupt. Für viele, so auch für Dwayne, ist er nicht nur ein großes Vorbild, sondern eine regelrechte Institution in der Filmwelt. Trotz seiner 95 Jahre bleibt Clint aktiv, ein Beweis seiner Ausdauer und Leidenschaft, die auch Dwayne bewundert.

Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson im November 2024

Getty Images Clint Eastwood, Schauspieler

Getty Images Dwayne Johnson, November 2024