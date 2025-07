Diese strittige Szene blieb trotz Kritik im "Superman"-Film

James Gunn (58), der Regisseur des neuen Superman-Films und gleichzeitig Kopf des DC-Universums, sorgte bei vielen Fans für Diskussionen. Der Grund: eine Szene, in der Superman mitten im Chaos eines Kampfes gegen ein gigantisches Kaiju-Monster ein kleines Eichhörnchen rettet. Die Szene soll die Empathie des Superhelden für alle Lebewesen zeigen, doch kam bei einem Teil des Testpublikums nicht gut an, erzählt James in einem Interview mit dem Rolling Stone Magazin. "Warum zum Teufel rettet er ein Eichhörnchen?", lautete eine der Reaktionen. Trotz der offensichtlichen Kritik entschied sich James bewusst, die Szene beizubehalten.

Wie der Regisseur verriet, wollte er sich nicht von den negativen Stimmen beeinflussen lassen. Es gab sogar Überlegungen, die Sequenz zu entfernen, doch letztendlich blieb James standhaft: "Ich vermisse das Eichhörnchen wirklich. Er muss das Eichhörnchen retten." Zudem hätte das Entfernen der Szene Probleme mit der Kontinuität im Film verursacht. Diese Haltung überrascht nicht, denn James ist bekannt dafür, seinen kreativen Visionen zu folgen, auch wenn diese nicht alle Meinungen bedienen. Auf der Plattform X (ehemals Twitter) gab es hingegen auch Lob für diesen Moment. Ein User kommentierte: "Genau diese Eichhörnchenszene ist der Grund, warum er Superman ist."

Mit diesem Film eröffnet James das neue Kapitel des DC-Universums, das er derzeit mit viel Ehrgeiz neu gestaltet. Superman ist dabei der Startpunkt eines größeren Masterplans, der dem Franchise frischen Wind verleihen soll. Gleichzeitig gibt der Regisseur einen Ausblick auf künftige Projekte, darunter den Horrorstreifen "Clayface", der das Publikum mit einem außergewöhnlichen Stil überraschen soll. James selbst ist seit Jahren dafür bekannt, Experimente in seinen Filmen zu wagen und dabei den Fokus nicht nur auf die Action, sondern auch auf überraschende, emotional aufgeladene Details zu legen – wie in diesem Fall ein winziges Eichhörnchen.

Anzeige Anzeige

LMK/ActionPress David Corenswet als Superman

Anzeige Anzeige

Getty Images James Gunn bei der Premiere von "Superman" in Hollywood

Anzeige Anzeige

Getty Images Der "Superman"-Cast auf einem Fan-Event, Juli 2025