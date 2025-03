"Doctor Who" kehrt mit neuen Folgen und Gaststars zurück

Fans der Kultserie Doctor Who können sich freuen: Am 12. April startet die zweite Staffel auf Disney+ und BBC. Während Ncuti Gatwa (32) erneut in die Rolle des Doctors schlüpft, dürfen Zuschauer auf eine besondere Gastrolle gespannt sein: Alan Cumming (60) wird in unheimlichen Folgen Mr. Ring-a-Ding seine Stimme leihen – einer animierten Figur, die aus einem klassischen Kino-Cartoon in die reale Welt flüchtet. Showrunner Russell T Davies schwärmte laut Entertainment Weekly in einer Pressemitteilung: "Er [Alan] macht das gesamte Universum von Doctor Who wilder und verrückter als je zuvor, und es ist eine absolute Ehre, ihn an Bord der TARDIS willkommen zu heißen."

Alans Rolle als Mr. Ring-a-Ding verspricht eine außergewöhnliche Mischung aus Humor und Grusel. "Nur Alan Cumming kann einem außer Kontrolle geratenen Cartoon so viel Witz, Bosheit, Gefahr und Spaß verleihen", sagte Russell weiter. Fans können sich zudem auf dynamische Geschichten freuen, in denen die TARDIS-Crew größeren Feinden und noch weiter reichenden Gefahren entgegensteht. Die acht Episoden umfassende Staffel wird wöchentlich veröffentlicht und bringt neben Alan weitere bekannte und neue Gäste mit sich. Millie Gibson kehrt als Ruby Sunday zurück, die schon in der ersten Staffel an Ncutis Seite war. Andere Gaststars wie Rose Ayling-Ellis und Jonah Hauer-King (29) sorgen außerdem für abwechslungsreiche Geschichten.

Für Alan, der unter anderem als Gastgeber der Show "The Traitors" bekannt ist, ist dies nicht der erste Auftritt im "Doctor Who"-Universum. Bereits 2018 spielte er König James I. in der Episode "The Witchfinders". In einem Interview mit HuffPost verriet der schottische Schauspieler 2017, dass er für die Rolle des Doctors selbst im Gespräch war, aber für die Dreharbeiten in Cardiff nicht umziehen wollte. Abseits seines Engagements für die Serie hat er in zahlreichen Filmen, Theaterstücken und Serien mitgewirkt, wobei er oft für seine außergewöhnlichen, charismatischen Darstellungen gefeiert wird.

Getty Images Ncuti Gatwa, Millie Gibson und Russell T Davies, 2024

Getty Images Schauspieler Alan Cumming im Oktober 2019

